Petrichor unterstützt jetzt AirPlay 2 und Internetradio

Petrichor unterstützt jetzt auch AirPlay. Wir begleiten das Projekt seit der Erstveröffentlichung der Mac-App. Der kostenlose Musikplayer konzentriert sich auf die Verwaltung und Wiedergabe lokal gespeicherter Musiksammlungen. Mit dem jetzt veröffentlichten größeren Update auf Version 1.7.0 wurde der Funktionsumfang der App deutlich erweitert.

Neu hinzugekommen ist allem voran die Unterstützung für AirPlay 2. Der Entwickler hatte die AirPlay-Unterstützung bereits zuvor für eine kommende Version angekündigt. Damit lässt sich Musik direkt aus Petrichor auf AirPlay-kompatiblen Lautsprechern und anderen Wiedergabegeräten abspielen.

Auch die Integration von Internetradio ist neu. Nutzer können eigene HLS-Sender manuell hinterlegen, auf Sender aus dem Verzeichnis radio-browser.info zugreifen und Sender in eigenen Sammlungen organisieren.

Überblendungen und Lautstärkeanpassung

Zudem bietet Petrichor nun die Möglichkeit, die Wiedergabe beim Wechsel zwischen zwei Songs überzublenden, und stellt verschiedene Konfigurationsoptionen für diese Funktion bereit. ReplayGain ist eine neue Funktion zur automatischen Anpassung unterschiedlicher Lautstärkepegel.

Der Entwickler hat auch mehrere Bereiche der Benutzeroberfläche überarbeitet. Der Entdecken-Bereich zeigt nun unter anderem ausgewählte Inhalte, zuletzt gespielte Musik sowie besonders häufig gehörte oder favorisierte Titel. Die Mediathek präsentiert sich nach dem Update in einer dreispaltigen Ansicht. Künstler, Alben und andere Inhalte lassen sich außerdem an die Seitenleiste der Startansicht anheften.

Mehr Optionen für intelligente Wiedergabelisten

Bei Künstlern, Album-Interpreten und Komponisten können Titel jetzt nach Alben gruppiert und innerhalb dieser Gruppen sortiert oder abgespielt werden. Bei Alben mit mehreren Datenträgern erfolgt zusätzlich eine Unterteilung anhand der jeweiligen Disc-Nummer.

Weitere Neuerungen betreffen intelligente Wiedergabelisten. Diese unterstützen jetzt zusätzliche Ausschlusskriterien sowie reguläre Ausdrücke, mit denen sich komplexere Filter erstellen lassen.