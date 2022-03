Peek Performance: Infos und Wallpaper zum Apple-Event am Dienstag

Apple könnte bereits am Dienstag mit dem M2 eine neue Generation seiner Apple-Prozessoren ankündigen. Dies würde sich letzten Informationen zufolge trotz der höheren Versionsnummer nicht mit dem aktuellen Mac-Programm beißen. So soll sich der M2 leistungsmäßig zwar über seinem mittlerweile auch schon wieder anderthalb Jahre alten Vorgänger M1 einordnen, es jedoch nicht mit dessen erst seit letztem Herbst verfügbaren „Turbo-Varianten“ M1 Pro und M1 Max aufnehmen können.

