7 neue Mac-Modelle in diesem Jahr erwartet

Wenn die Prognosen des Wirtschaftsmagazins Bloomberg eintreffen, sind es bis zur ersten Apple-Produktvorstellung in diesem Jahr nur noch zwei Wochen hin. Bereits am 8. März sollen wir nicht nur ein aktualisiertes Modell des iPhone SE, sondern auch ein neues iPad Air und darüber hinaus einen neuen Mac sehen.

Den vergleichsweise frühen Termin im Jahr haben dem Vernehmen nach mit der Angelegenheit vertraute Personen in die Runde geworfen und aus der gleichen Quelle ist Bloomberg zufolge nun zu hören, dass man zu diesem Datum bereits den ersten neuen Mac in diesem Jahr erwarten könne. Um welches Modell es sich dabei handelt, steht bislang jedoch noch in den Sternen.

Angeheizt wurden die Spekulationen um die ersten neuen Macs im Jahr 2022 durch neu bei der Zulassungsstelle EEC eingetragene Apple-Modellnummern. In der Folge machten auch Gerüchte um eine neue Version des MacBook Air mit M2-Prozessor und Touch Bar die Runde, was allerdings beides für Stirnrunzeln sorgte. So scheint es ebenos unwahrscheinlich, dass Apple ausgerechnet sein kleinstes Notebook als erstes Gerät mit einer neuen, schnelleren Version der M2-Prozessoren in den Handel bringt, wie auch ein erneuter Versuch, die Touch Bar zu etablieren, wenig vorstellbar ist. Die Eingabeleiste anstelle von Funktionstasten ist für uns Geschichte, nachdem bereits Apples neue MacBook-Pro-Modelle aus dem vergangenen Jahr wieder auf klassische Funktionstasten setzen.

Die Erwartungen hinsichtlich der ersten Mac-Vorstellungen in diesem Jahr konzentrieren sich derzeit auf neue Versionen von Apples Einsteiger-MacBook-Pro mit 13“ großem Bildschirm und den Mac mini. Beide Geräte wurden zuletzt im November 2020 gemeinsam mit dem MacBook Air als damals erste Macs mit M1-Prozessoren vorgestellt. Insbesondere beim Mac mini warten potenzielle Käufer dringend auf eine leistungsfähigere Version mit zusätzlichen Anschlüssen, der dann auch die derzeit weiterhin noch von Apple angebotene Variante des Mac mini mit Intel-Prozessor ersetzt.

Diese neuen Macs sollen 2022 kommen

Die Erwartungen mit Blick auf Apples Abschluss der Umstellung von Intel- auf eigene Prozessoren sehen in diesem Jahr allerdings noch zwei weitere Produktstarts auf uns zukommen. Außer der Reihe wird für Mai oder Juni, der letztgenannte Monat würde dann auch zur alljährlichen Entwicklerkonferenz WWDC passen, weitere neue Rechner mit Apple-Prozessoren erwartet – hier könnte dann der Fokus auf einem leistungsfähigen iMac mit 27“ Bildschirmgröße liegen. Im Herbst dürften uns dann neue Hochleistungsmodelle, darunter nicht zuletzt auch ein Neustart von Apples Mac Pro erwarten.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman führt die folgende Liste der seiner Meinung (und seinen Quellen) zufolge in diesem Jahr anstehenden neuen Macs.

Mac mini mit M1-Pro-Prozessor

MacBook Pro 13“ mit M2-Prozessor

Mac mini mit M2-Prozesssor

iMac 24“ mit M2-Prozessor

MacBook Air mit M2-Prozessor und neuem Design

iMac Pro mit M1 Pro oder M1 Max und großem Bildschirm

Mac Pro mit kompakterem Gehäuse als aktuell und mehreren Max-Prozessoren und bis zu 40 CPU- und 128 Grafikkernen

Mit Blick auf die Einordnung der Geräteleistung ist dabei zu berücksichtigen, der erwartete M2-Prozessor zwar schneller als der M1 sein soll, aber auf der selben Architektur mit acht Kernen aufbaut und sich leistungsmäßig wohl unter den Pro- und Max-Versionen des M1-Modells einordnen wird.

Pro- und Max-Versionen des Apple M2 sollen dann gemeinsam mit den ersten M2-Modellen im Jahr 2023 erscheinen