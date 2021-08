Apples Missbrauchs-Scanner: Sicherheitsforscher erzeugen Hash-Dubletten

Als Basis für die neuen Experimente dient eine Datenbank, die von Apple offenbar bereits in iOS 14.3 integriert , aber nicht genutzt wurde. Apple hat sich in Folge dieser Entdeckung erneut zu Wort gemeldet und betont gegenüber dem Magazin Motherboard , dass es sich hierbei nicht um die finale Version der Implementierung handle und die von Nutzern aufgefundenen Hash-Informationen bewusst nicht verschlüsselt warten. Zudem sei die manuelle Prüfung durch Apple-Mitarbeiter vor einer Meldung eine weitere und nicht beeinflussbare Sicherheitsstufe.

Apple beteuert damit verbunden stets erneut, dass sein System so konzipiert sei, dass keine Organisation oder Regierung auf die zu überprüfenden Inhalte Einfluss nehmen kann. Umgekehrt haben wir in der Vergangenheit allerdings zu oft gesehen, wie schnell sich Apple mit lokalen Behörden einig wird, wenn es um die Präsenz auf den jeweiligen Märkten geht. Insbesondere Apples Kooperation mit der chinesischen Regierung lässt begründet daran zweifeln, dass sich der Konzern dort per Gesetz geforderten Maßnahmen auch wirklich verweigert. Denn auch wenn man eine Einflussnahme auf die im Rahmen der SCAM-Scans zugrundeliegenden Daten als nicht möglich betrachtet, zeigt Apple mit der Einführung dessen, dass entsprechende Überwachungsmaßnahmen prinzipiell durchführbar sind.

