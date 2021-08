macOS 12 und Safari 15 können aus Passwortmanagern importieren

Apple arbeitet weiter kontinuierlich daran, die in Safari integrierte Passwort-Verwaltung zu einem vollwertigen Passwortmanager auszubauen, der es langfristig zumindest mit den Basisfunktionen von Drittanbieter-Angeboten wie EnPass oder 1Password aufnehmen können soll.

CSV-Import von Enpass und 1Password

Jüngste Verbesserungen: Mit macOS 12 wird der sowohl systemweit (Systemeinstellungen > Passwörter) als auch in Safari (Safari > Einstellungen > Passwörter) aktive Kennwort-Manager in der Lage sein vorhandene Passwort-Sammlungen per Mausklick vollautomatisch zu importieren.

macOS 12 unterstützt dafür den Import von CSV-Dateien, wie sie sich sowohl von 1Password als auch von EnPass ausgeben lassen. Die überarbeitete Passwort-Übersicht des Betriebssystems kann zudem mit One-Time-Passwörtern umgehen, die von vielen Webseiten und Diensten, zusätzlich zum regulären Login, in Form von wechselnden Zahlencodes abgefragt werden.

Der automatische Abgleich mit entsprechenden Datenbanken wie have i been pwned?, warnt darüber hinaus davor, wenn in der Passwort-Verwaltung gesicherte Accounts kompromittiert wurden und fordert Anwender dazu auf, sich bei betroffenen Webseiten um neue Zugangsdaten zu bemühen.

Eigene App fehlt

Was Apples Lösung noch immer vermissen lässt ist eine gesonderte Password.app zum Zugriff auf die so verwalteten Zugangsdaten. Auch kann Apples System-Manager nicht mit Anhänge, Notizen oder Sonderformen schützenswerter Daten wie etwa VISA- oder Kundenkarten-Daten umgehen.

Größtes Hindernis, um sich voll auf Apples Lösung einzustellen, ist für viele Nutzer jedoch die fehlende Unterstützung anderer Browser. Auf dem Mac wird ausschließlich Safari, unter Windows ausschließlich Googles Chrome-Browser unterstützt. Wer mit Firefox unterwegs ist, kann Apples Passwort-Speicher zwar nutzen, muss im Netz aber auf das automatische Ausfüllen von Zugangsdaten verzichten.