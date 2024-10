Passkeys sollen sich einfach und sicher austauschen lassen

Passkeys sind an sich eine sehr gute Alternative zu herkömmlichen Passwörtern. Wer ausschließlich mit Apple-Geräten arbeitet und zudem noch Apples iCloud-Schlüsselbund verwendet, dürfte kaum Probleme haben und sich stattdessen über einen komfortablen und sicheren Anmeldedienst freuen.

Allerdings bindet das System seine Nutzer zugleich auch an Plattformen und Geräte. Das kann nicht nur dann Schwierigkeiten machen, wenn man auf unterschiedlichen Systemen unterwegs ist. Es wird bereits komplizierter, wenn man sich nicht auf externe Cloud-Angebote verlassen, sondern selbst die Kontrolle über seine sensiblen Daten behalten will.

Eines der größten Mankos im Zusammenhang mit Passkeys will die hinter diesem Konzept stehende FIDO Alliance jetzt beseitigen. FIDO steht für „Fast IDentity Online“ und bei der FIDO Alliance handelt es sich um eine nichtkommerzielle Organisation, die in Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen Standards für eine sichere Authentifizierung entwickelt.

Die FIDO Alliance hat nun einen Entwurf für neue Spezifikationen zur sicheren Übertragung von Zugangsdaten zwischen verschiedenen Anbietern vorgelegt. Ganz konkret geht es hier vor allem darum, eine Möglichkeit zu schaffen, Passkeys gleichermaßen sicher wie auch einfach von einem Anbieter zu einem anderen zu übertragen. An der Ausarbeitung des Entwurfs waren neben Apple, Microsoft, Google und Samsung auch die Anbieter der bekanntesten Lösungen zur Zugangs- und Passwortverwaltung beteiligt, darunter 1Password, Bitwarden, Dashlane, Enpass und NordPass.

Anbieter binden Nutzer an ihr System

Die beteiligten Unternehmen haben wohl erkannt, dass derzeitige, einem proprietären System ähnelnden Umsetzung des Passkey-Standards, hinderlich für dessen Verbreitung ist. Die Möglichkeit zum sicheren Austausch von Zugangsdaten soll die Verbreitung von Passkeys weiter fördern und vor allem auch die Nutzererfahrung verbessern.

Allerdings befindet sich die Erweiterung für den Standard derzeit noch in einer frühen Entwurfsphase. Nach einer Verabschiedung liegt es dann an den beteiligten Unternehmen, die neuen Spezifikationen in ihre Produkte zu integrieren.