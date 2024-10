ChatGPT Desktop-App jetzt auch für Windows erhältlich

Mit ChatGPT für den Mac hat OpenAI bereits im Juni einen für den Mac optimierten Desktop-Client seiner KI-Anwendung veröffentlicht. Unter Nutzern von Windows- und Linux-Rechnern hat dieser Umstand für Unmut gesorgt. Die Mac-Anwendung war exklusiv und im Rahmen der Ankündigung hieß es, dass sich Nutzer anderer Plattformen noch ein Weilchen gedulden müssen.

Zumindest auf Windows-Seite ist Open AI jetzt gleichgezogen und bietet den offiziellen Windows-Client von ChatGPT als frühe Vorabversion zum Download an. Die Anwendung wird über den Microsoft Store vertrieben und lässt sich kostenlos laden, setzt allerdings ein kostenpflichtiges Abo voraus. Für die Nutzung muss man über ein gültiges Abonnement von ChatGPT Plus, ChatGPT Team, ChatGPT Edu oder ChatGPT Enterprise verfügen.

Zudem ist zu erwähnen, dass sich der Funktionsumfang der neuen Windows-Version von ChatGPT noch relativ eingeschränkt präsentiert. Ein Teil der Funktionen, die bei der Nutzung der Mac-Anwendung von ChatGPT oder auch über die Webseite des KI-Dienstes zur Verfügung stehen, warten noch auf ihre Einbindung in die Windows-App. Dazu gehören auch die Sprachfunktionen von ChatGPT.

Mac-Version deutlich leistungsfähiger

Die Mac-Version der ChatGPT-App erfreut sich dagegen inzwischen eines beachtlichen Leistungsumfangs und läuft weitestgehend stabil. Das letzte Update haben wir hier im August gesehen. Damals wurde das sogenannte „Begleitfenster“ eingeführt, mit dessen Hilfe man eine aktuelle Konversation mit ChatGPT frei auf dem Bildschirm platzieren und stets im Vordergrund halten kann.

Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass die enge Zusammenarbeit zwischen OpenAI und Apple die treibende Kraft dafür ist, dass die Mac-Entwicklung hier mit großen Vorsprung vorangetrieben wird. Apple will ChatGPT als ersten festen KI-Partner in seine Betriebssysteme integrieren. Die Anwendung soll Nutzern immer dann zur Seite stehen, wenn Apple mit seinen eigenen KI-Angeboten nicht mehr weiter kommt.