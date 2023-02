HomePod zerlegt: Apple setzt jetzt auf Schrauben statt Klebstoff

Apple bietet den neuen HomePod zum Preis von 349 Euro an und hat damit überraschenderweise wieder auf jenes Niveau gefunden, dass beim ersten HomePod für viel Kritik gesorgt hat. Wer den neuen HomePod aktuell kaufen will, muss sich auf Wartezeiten von bis zu zwei Monaten einstellen.

Ob dies mit den nicht gerade wenigen Hardware-Problemen zu tun hat, mit denen sich Besitzer des allerersten HomePod zum Teil konfrontiert sahen, sei mal dahingestellt. In jedem Fall kommen die Reparaturprofis von ifixit, anders als dies bei der ersten Version der Fall war, beim neuen Modell des HomePod komplett ohne Skalpell aus. Es sind keinerlei Beschädigungen oder dergleichen nötig, um den neuen HomePod in seine Einzelteile zu zerlegen und das Gerät lässt sich im Umkehrschluss auch problemlos wieder zusammenfügen. Anstelle des sonst gerne von Apple verwendeten Klebstoffs finden sich hier klassische Schraubverbindungen.

