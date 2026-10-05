Apple Home Hub: Der Preis könnte entscheidend sein

Wenn Apple vielleicht schon nächste Woche sein erstes Smarthome-Display vorstellt, muss sich das Gerät auch mit den Angeboten anderer Hersteller messen. Spannend wird dabei insbesondere sein, wo sich der Apple Home Hub preislich einsortiert. Wenn Apple seine Position im Smarthome-Segment tatsächlich ausbauen will, kommt es auch darauf an, wer sich das Gerät leisten kann.

Echo-Geräte als Messlatte

Während Apple in den USA auch mit Google Home konkurriert, ist diese Plattform in Deutschland nur wenig verbreitet. Hierzulande dominiert bislang Amazon den Markt für Smarthome-Displays in Küche und Wohnbereich. Die Echo-Geräte von Amazon decken bereits einen großen Teil der Funktionen ab, die auch von Apples Home Hub erwartet werden. Apple kann in diesem Bereich sicherlich bei Themen wie Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz punkten. Erfahrungsgemäß sind Anwender aber nicht gewillt, dafür unbegrenzt tief in die Tasche zu greifen.

Amazon hat seinen mit einem 21 Zoll großen Bildschirm ausgestatteten Wandbildschirm Echo Show 21 aktuell auf 340 Euro reduziert. Kleinere Echo-Geräte mit Bildschirm sind bereits ab 135 Euro erhältlich. Mit Bildschirm und teils inzwischen auch Alexa+ ausgestattet können sie als Info-Display und Küchenhilfe dienen, die Fotosammlung ihrer Besitzer anzeigen oder für Fernsehen und Streaming genutzt werden.

Personalisiertes Info-Display

Die neueren Echo-Show-Modelle unterstützen zudem Amazon Visual ID. Bei aktivierter Kamera können die Geräte zwischen verschiedenen Haushaltsmitgliedern unterscheiden und personalisierte Inhalte wie Kalender, Erinnerungen oder andere auf das jeweilige Alexa-Profil zugeschnittene Informationen anzeigen.

Apples Home Hub soll all das ebenfalls können und dürfte dabei nicht nur mit einer angenehmeren Benutzeroberfläche, sondern auch mit dem für Apple typischen Fokus auf den Schutz der Privatsphäre punkten. Bleibt nur zu hoffen, dass Apple beim Preis des Geräts auf dem Teppich bleibt.