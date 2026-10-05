Echo Show als direkte Konkurrenz
Apple Home Hub: Der Preis könnte entscheidend sein
Wenn Apple vielleicht schon nächste Woche sein erstes Smarthome-Display vorstellt, muss sich das Gerät auch mit den Angeboten anderer Hersteller messen. Spannend wird dabei insbesondere sein, wo sich der Apple Home Hub preislich einsortiert. Wenn Apple seine Position im Smarthome-Segment tatsächlich ausbauen will, kommt es auch darauf an, wer sich das Gerät leisten kann.
Echo-Geräte als Messlatte
Während Apple in den USA auch mit Google Home konkurriert, ist diese Plattform in Deutschland nur wenig verbreitet. Hierzulande dominiert bislang Amazon den Markt für Smarthome-Displays in Küche und Wohnbereich. Die Echo-Geräte von Amazon decken bereits einen großen Teil der Funktionen ab, die auch von Apples Home Hub erwartet werden. Apple kann in diesem Bereich sicherlich bei Themen wie Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz punkten. Erfahrungsgemäß sind Anwender aber nicht gewillt, dafür unbegrenzt tief in die Tasche zu greifen.
Amazon hat seinen mit einem 21 Zoll großen Bildschirm ausgestatteten Wandbildschirm Echo Show 21 aktuell auf 340 Euro reduziert. Kleinere Echo-Geräte mit Bildschirm sind bereits ab 135 Euro erhältlich. Mit Bildschirm und teils inzwischen auch Alexa+ ausgestattet können sie als Info-Display und Küchenhilfe dienen, die Fotosammlung ihrer Besitzer anzeigen oder für Fernsehen und Streaming genutzt werden.
Personalisiertes Info-Display
Die neueren Echo-Show-Modelle unterstützen zudem Amazon Visual ID. Bei aktivierter Kamera können die Geräte zwischen verschiedenen Haushaltsmitgliedern unterscheiden und personalisierte Inhalte wie Kalender, Erinnerungen oder andere auf das jeweilige Alexa-Profil zugeschnittene Informationen anzeigen.
Apples Home Hub soll all das ebenfalls können und dürfte dabei nicht nur mit einer angenehmeren Benutzeroberfläche, sondern auch mit dem für Apple typischen Fokus auf den Schutz der Privatsphäre punkten. Bleibt nur zu hoffen, dass Apple beim Preis des Geräts auf dem Teppich bleibt.
Bin echt gespannt. Ich habe aber Anfang diesen Jahres das Warten aufgeben und mich für ein Echo Show für die Küche entschieden und bin echt zufrieden. Auch wenn ich sonst Apple Produkte bevorzuge, aber wer so lange auf sich warten lässt…
Es gibt ja „Kleinanzeigen“ …
Der Echo Show ist doch echt peinlich. Da kauft man sich doch besser ein altes iPad und tackert das an die Wand.
Nur kann selbst ein neues iPad nicht mal die Hälfte…
Habe mir genau sowas mit Claude gebaut. Es ist ein komplettes Kiosk mit Infos rund ums Haus, News, Standorten von Familenmitgliedern, Jellyfin Integration, fütterungscounter für meine Katze, Klingel notification in einer dedizierten Sidebar mit Livefeed, Wetterwarnungen, Kamera-Livefeeds und Sprachsteuerung mit Rich information Visuals ;) Also, es geht wenn man ein bisschen Zeit investiert :)
Ich habe mir zwei alte iPad Pro gekauft. Für ganz wenig Geld.
Und die nutze ich in meinem Haus als Walldisplay’s für Home Assistant. Geführter Modus per USB mit Strom versorgt. Besser geht’s nicht.
Und das Display wird bestimmt 500 € kosten…
Ich will nicht wissen, wie viele alte iPads da draußen sind.
Apple sollte einfach in iPadOS einen personalisierbaren Startbildschirm bringen, eine Wandhalterung und fertig.
Aber jetzt kommt ein super neues und teures Apple Produkt.
Damit verdient man aber Nix :)
+1 – wir nutzen ein iPad Mini für diese Zwecke.
@ HansiSchwansi: Wie teuer ist es denn?
Auch ich habe mich schon vor jahren für alexa entschieden. Hätte ich gewartet hätte ich heute noch kein Smart Home ;)
Jetzt mal eine ernste Frage und ich würde mich freuen wenn es mir jemand erklären könnte: Was könnte ich mit so einem Gerät anfangen? Wo ist da der Vorteil oder der Nutzen im Vergleich dazu dass ich meine Apple Watch oder mein iPhone benutze für die entsprechenden Sachen oder einfach Siri was befehle oder abfrage.
Warum extra zu diesem Gerät mit Display das irgendwo zu Hause fix steht hingegen müssen?
Ein iPad Pro Generation zwei 12,9 Zoll, bekommst du ungefähr für 110 € im Zustand sehr gut.