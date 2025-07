Paramount+ zum halben Preis: Rabattaktion begleitet neue Abo-Option

Der Video-Streaming-Dienst Paramount+ hat im Juni sein Abomodell überarbeitet und bietet seither drei verschiedene Tarifstufen an. Erstmals ist nun auch ein günstigeres Einstiegsabo mit Werbeunterbrechungen erhältlich. Die „Basis“-Variante kostet monatlich 5,99 Euro und erlaubt das Streaming in Full-HD-Auflösung auf einem Gerät gleichzeitig. Wer sich für dieses Modell entscheidet, muss allerdings mit regelmäßig eingeblendeter Werbung rechnen.

Mit dieser neuen Tarifstufe folgt Paramount+ dem Beispiel anderer Streaminganbieter, die zunehmend auf werbefinanzierte Optionen setzen, um preisbewusste Nutzer anzusprechen. Die Inhalte des Katalogs stehen dabei in vollem Umfang zur Verfügung, Einschränkungen bestehen lediglich bei der maximalen Bildqualität, der Geräteanzahl und der Offline-Nutzung.

Paramount+ zum halben Preis

Im Zuge der Einführung der neuen Tarifstruktur wurde das bisherige Standardabo ebenfalls angepasst – allerdings ausschließlich beim Preis. Der Leistungsumfang bleibt unverändert: Nutzerinnen und Nutzer können Inhalte auf zwei Geräten gleichzeitig in Full HD streamen und bei Bedarf auch offline speichern. Der Preis wurde jedoch von zuvor 7,99 Euro auf 9,99 Euro im Monat erhöht. Bestandskunden zahlen vorerst weiterhin den alten Betrag.

Auch das Premium-Abo bleibt im Funktionsumfang gleich, ermöglicht aber Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig und bietet Bildqualität bis zu 4K mit HDR10 oder Dolby Vision sowie Ton in Dolby Atmos. Dafür verlangt Paramount+ nun 12,99 Euro monatlich.

Allerdings läuft aktuell eine Sonderaktion, die noch bis zum 10. Juli gültig ist: Neue und ehemalige Abonnenten können für drei Monate jeweils 50 Prozent des regulären Monatspreises sparen. Der Standard-Tarif kostet während dieser Zeit 4,99 Euro, der Premium-Tarif 6,49 Euro. Die Aktion gilt ausschließlich für Einzelbuchungen und ist nicht mit anderen Angeboten oder Probeabos kombinierbar.

Kein Jahresrabatt in Deutschland

Während Kunden in Österreich und der Schweiz zusätzlich von günstigeren Jahresabos profitieren, ist diese Option für Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland bislang nicht verfügbar. Ein rabattierter Jahrespreis, wie er in den Nachbarländern angeboten wird, fehlt auf dem deutschen Markt weiterhin.