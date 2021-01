„Palmer“ und „Snoopy Show“: Neue Premieren-Trailer bei Apple TV+

Mit Blick auf den heranrückenden Starttermin für die „Snoopy Show“ hat Apple jetzt den ersten Trailer für die neue TV-Serie veröffentlicht. Die von der Produktionsfirma WildBrain verantwortete Serie bringt den legendären Beagle gemeinsam mit seinen Freunden Woodstock und Charlie Brown mit sechs Episoden auf die Bildschirme der Abonnenten von Apple TV+

Die „Snoopy Show“ wird vom 5. Februar an über Apple TV+ verfügbar sein. Bereits eine Woche vorher startet an diesem Freitag mit Palmer ein neues Apple Original mit Justin Timberlake in der Hauptrolle. Timberlake spielt darin den Ex-Gefangenen Eddie Palmer, der nach zwölf Jahren Gefängnis sein Leben in den Griff bekommen will, dabei jedoch von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

The Snoopy Show — Official Trailer

Palmer — First Look Featurette