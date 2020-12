Weihnachts-Kracher bei Otto, Eufy und Pixelmator

Otto gewährt 10% auf Apple-Hardware

Der Online-Händler Otto gewährt Nutzern seiner offiziellen Bestell-Applikation 10 Prozent Nachlass auf alle Apple-Produkte und damit auch auf die neuen MacBooks mit Apples M1-Prozessoren. Die Aktion ist nach Angaben des Versandhauses ausschließlich in der Mobil-Anwendung erhältlich. Kunden müssen hier den Gutscheincode 12609 in ihre App eingeben um von dem Abzug zu profitieren.

Laut Otto läuft das 10%-Angebot noch gute 12 Stunden bis heute um 23:59 Uhr.

34 Euro: Eufy Cam im Last Minute Angebot

Die HomeKit-kompatible 1080p Indoor-Kamera von Eufy gibt es als sogenanntes Last Minute Angebot aktuell für nur 34 Euro. Ein Preis der für viele Leser-Hinweise in unserer Inbox gesorgt hat und mit Blick auf den Funktionsumfang under Eufy-App mehr als gerechtfertigt ist.

Die Indoor-Kameras haben wir selbst im Betrieb und sind Fans der NAS-Kompatibilität, der Personen-Erkennung (die Push-Nachrichten mit kleinem Vorschau-Foto versenden können) und dem Unterwegs-Zugriff, der ohne laufenden Abo-Kosten realisiert wird. Zudem speicher die Eufy Cam ihre Videos lokal. Sehr gut.

Produkthinweis eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche, mit WLAN-Funktion, Personenerkennung,... 33,99 EUR

Pixelmator Pro 2 zum halben Preis

Das Dritte Angebots-Highlight kommt von der Software-Schmiede Pixelmator. Diese bietet ihre gleichnamige Bildbearbeitung, Pixelmator Pro 2, vorübergehend zum halben Preis an und verlangt nur noch 22 statt der bislang veranschlagten 44 Euro. Wir haben Pixelmator Pro 2 in diesem Beitrag zu App Store Start am 18. November vorgestellt und sind von dem neuen User-Interface des 400MB-Downloads ganz angetan.

Vor allem Nutzer neuer M1-Macs sollen von der Optimierung für Apples neue Prozessoren profitieren. Diesen verspricht Pixelmator Pro 2 einen massiven Leistungszuwachs bei allen ML-basierten Funktionen der Bildbearbeitung wie etwa der automatischen Bildverbesserung.