Telekom: Livesport-Highlights ohne Registrierung und Login

Die Sportübertragungen der Telekom, die von MagentaSport rund um die Weihnachtstage ausgestrahlt werden, richten sich in diesem Jahr nicht ausschließlich an zahlende Kunden des Bonner Netzbetreibers. Wie die Telekom heute bekanntgegeben hat sollen ausgewählte Veranstaltungen als Free-TV-Events allen interessierten Sport-Fans angeboten werden.

Unter den sogenannten Highlight-Events, der mehr als 150 Übertragungen, die die Telekom zwischen dem 12. Dezember und dem 6. Januar geplant hat, befinden sich unter anderem der Saison-Auftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit der Begegnung „Kölner-Haie vs. Düsseldorfer EG“ sowie die Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Nachwuchsspieler.

Ebenfalls kostenlos soll als Top-Spiel der 3. Liga die Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. TSV 1860 München ausgestrahlt werden. Basketball-Fans dürfen sich über die BBL und Euroleague-Konferenz im Free-TV freuen.



Ohne Login und Accountpflicht

Statt die Highlight-Events zur Neukunden-Akquise zu nutzen, unterstreicht die Telekom, dass sich die ausgewählten Veranstaltungen auf magentasport.de streamen lassen, ohne dafür einen Login besitzen zu müssen beziehungsweise überhaupt registriert zu sein. Alternativ zum Online-Portal kann den Veranstaltungen auch auf „allen gängigen SmartTV“ sowie in der MagentaSport-App beigewohnt werden.

Solltet ihr bereits zum Kundenstamm der zahlenden MagentaTV-Zuschauer zählen, lassen sich die Veranstaltungen zusätzlich auch über die Sportkanäle von MyTeamTV empfangen.

Los geht es am 15. Dezember um 18.30 Uhr mit dem Fußballspiel 1. FC Kaiserslautern vs. TSV 1860 München, den Abschluss der Aktion übernimmt das Finalspiel der U20 Eishockey-Weltmeisterschaft am 5. Januar 2021. Alle Begegnungen und die Zeiten (soweit bereits bekannt) haben wir im Anschluss abgedruckt.