Orange, Rot, Gelb: Finder-Tags per Tastatur vergeben

Apples Finder-Tags ermöglichen eine farbliche und textliche Kennzeichnung von Dateien und Ordnern, werden im Alltag jedoch nur selten aktiv genutzt. Dabei lassen sich die Schlagwörter mit einem kleinen Eingriff deutlich effizienter einsetzen – etwa per Tastaturkürzel oder individuell definiertem Automator-Dienst.

Eigene Tastaturkürzel für das Tagging-Menü

Wer regelmäßig mit Tags arbeitet, kann das Fenster zur Schlagwortvergabe im Finder per Kurzbefehl aufrufen. Dafür genügt ein Eintrag in den Systemeinstellungen von macOS: In der Kategorie „Tastatur“ und hier im Bereich „Tastaturkurzbefehle …“ lassen sich sogenannte App-Tastaturkurzbefehle erstellen.

Wird hier als Anwendung „Finder.app“ und als Menüeintrag exakt „Tags …“ (mit Leerzeichen vor den drei Punkten) angegeben, lässt sich ein beliebiger Tastaturbefehl zuweisen – etwa CMD + ALT + CTRL + T. Künftig öffnet dieser dann direkt das Tagging-Fenster für ausgewählte Dateien und Ordner.

Farbige Tags mit Automator

Noch direkter funktioniert die Vergabe einzelner Farbtags über sogenannte Schnellaktionen, die sich mit der Automator-App unter macOS erstellen lassen. Auf diesem Weg kann man z. B. eine Tastenkombination definieren, die markierten Dateien automatisch den roten Tag zuweist – ganz ohne Menüauswahl.

Die Erstellung erfolgt in wenigen Schritten:

Automator öffnen und ein neues Dokument vom Typ „Schnellaktion“ anlegen

In der Bibliothek nach „Finder-Objekten Tags zuordnen“ suchen und die Aktion in den Workflow ziehen

Die gewünschte Farbe (z. B. Orange) auswählen

Als Eingabequelle „Dateien oder Ordner“ festlegen

Als Anwendung „Finder.app“ festlegen

Die Schnellaktion unter einem eindeutigen Namen speichern, etwa „Orange“

Anschließend lässt sich über die Systemeinstellungen (wie oben geschildert) unter Tastatur > Tastaturkurzbefehle ein App-Tastaturkurzbefehl anlegen, der diesen Dienst aufruft.

Dazu wird als Anwendung wieder der Finder gewählt, als Menüeintrag exakt der eben gewählte Dienstname eingetragen, z. B. „Orange“. Jetzt kann eine beliebige Tastenkombination vergeben werden, etwa CMD + CTRL + Ö. Wer mehrere Farbtags benötigt, wiederholt den Vorgang einfach mit anderen Farben und Dienstnamen.