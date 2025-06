Apple Arcade: Apple erweitert Spielekatalog um neun neue Titel

Apple hat für sein Spiele-Abonnement Apple Arcade insgesamt neun neue Titel angekündigt, die im Juni und Juli erscheinen werden. Den Anfang macht die Neuauflage von UNO: Arcade Edition, die ab sofort verfügbar ist. Nutzer können zwischen klassischen Regeln, schnellen Mehrspieler-Partien und Spezialvarianten mit neuen Aktionskarten wählen.

Ebenfalls neu dabei ist WHAT THE CAR?, ein physikbasiertes Rennspiel für Apple Vision Pro. Mit LEGO Hill Climb Adventures+ und Helix Jump+ kommen zwei weitere Titel hinzu, die auf etablierten Spielkonzepten basieren. Das interaktive Abenteuer Lost in Play+ rundet die aktuelle Juniserie ab.

Ab dem 3. Juli folgen weitere vier Spiele: Angry Birds Bounce überträgt das bekannte Schleuderprinzip in eine vertikale Spielmechanik mit Elementen eines sogenannten Brick-Breakers. Daneben erscheinen drei Spiele, die zuvor schon im App Store verfügbar waren: Kingdom Rush 5: Alliance TD+ erweitert die bekannte Tower-Defense-Reihe um neue taktische Optionen, Suika Game+ kombiniert Früchte in einem physikbasierten Puzzlespiel, und Crayola Scribble Scrubbie Pets+ bringt digitales Haustier-Management mit Mal- und Pflegefunktionen auf iPhone und iPad – speziell für Kinder konzipiert.

Auch Updates für bestehende Titel

Zusätzlich zu den Neuveröffentlichungen kündigt Apple Updates für mehrere bereits verfügbare Spiele an. Fruit Ninja Classic+ wird am 19. Juni um ein Crossover-Event mit der Kinderfigur Bluey erweitert. Bloons TD 6+ erhält neue Spielfiguren und Karten. Und WHAT THE CLASH? bringt am 26. Juni über 50 neue Golf-Minispiele.

Apple Arcade kostet monatlich 6,99 Euro und lässt sich mit einem kostenlosen Probeabo testen. Wer ein neues Apple-Gerät kauft, erhält drei Monate kostenlosen Zugriff auf das Spiele-Abo. Abonnements von Apple One enthalten Apple Arcade ebenfalls. Der Spieledienst bietet Zugriff auf über 200 Spiele ohne Werbung oder In-App-Käufe und stellt vor allem Eltern damit eine kindersichere Alternative zu den vielen Glücksspiel-ähnlichen Angeboten des App-Stores zur Verfügung.