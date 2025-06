Lust auf Baseball? Apple TV+ streamt ab 4. Juli immer zwei Freitagsspiele

Apple und die nordamerikanische Baseball-Profiliga MLB setzen ihre Kooperation fort und haben den Spielplan für die Juli-Ausgabe von „Friday Night Baseball“ bekannt gegeben. Der Streaming-Dienst Apple TV+ zeigt auch im kommenden Monat jeweils zwei Spiele pro Freitagabend – als sogenannten Doubleheader – für Zuschauer in über 60 Ländern.

Neue Spiele ab 4. Juli

In Deutschland sind die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung meist in der Nacht auf Samstag zu sehen. Das Streaming-Angebot ist frei von regionalen Sperren und bietet durchweg englischsprachige Kommentierung.

Am 4. Juli treffen zum Auftakt des Monats die St. Louis Cardinals auf die Chicago Cubs, gefolgt vom Duell zwischen den Los Angeles Angels und den Toronto Blue Jays. Am 11. Juli spielen die Seattle Mariners gegen die Detroit Tigers sowie die Arizona Diamondbacks gegen die Los Angeles Angels. Am 18. Juli pausiert das Format. Den Abschluss des Monats bilden am 25. Juli die Partien zwischen den Philadelphia Phillies und den New York Yankees sowie zwischen den Cleveland Guardians und den Kansas City Royals.

Im Apple TV+-Abo enthalten

Ergänzend stehen Apple-TV+-Abonnenten zusätzliche Baseball-Inhalte zur Verfügung – darunter Spielzusammenfassungen, Analysen und eine tägliche Highlight-Show. In diesem Zusammenhang wird die kostenlose Apple-Sports-App von Apple Deutschland als „beste Möglichkeit für Fans“ beschrieben, „während der gesamten MLB-Saison über Spielstände, Statistiken, Tabellen und ihre Lieblingsvereine auf dem Laufenden zu bleiben“. Allerdings gilt weiterhin: Hierzulande ist die Aplple-Sports-App noch immer nicht verfügbar.

„Friday Night Baseball“ ist Teil des kostenpflichtigen Streaming-Angebots Apple TV+. Der Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat und kann von neuen Abonnenten sieben Tage lang kostenlos getestet werden.

Spielplan für „Friday Night Baseball“ im Juli