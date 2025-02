OpenAI: KI-Video-Generator Sora jetzt in Deutschland verfügbar

OpenAI, der KI-Konzern hinter ChatGPT, stellt seinen KI-Video-Generator Sora nun auch Anwendern in der Europäischen Union, in Großbritannien und weiteren Ländern zur Verfügung. Nachdem das Unternehmen Sora im vergangenen Dezember zunächst nur in ausgewählten Regionen angeboten hatte, können ab sofort auch Anwender in der EU, der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island auf den Dienst zugreifen.

Mit Sora lassen sich Videoinhalte aus Textanweisungen oder hochgeladenen Dateien erstellen. Nutzer können durch detaillierte Beschreibungen Bewegungen, Szenengestaltung und Charaktere steuern. Die Länge der Videos ist dabei begrenzt und abhängig vom laufenden Abonnement.

Unterschiede im Plus- und Pro-Abo

Der Video-Generator Sora wird als Ergänzung zum Chatbot ChatGPT angeboten, der bekanntlich in zwei Tarifstufen verfügbar ist. Der „Plus“-Tarif bedient Nutzer, die gelegentlich kurze Videoclips erstellen möchten. Für eine Gebühr von 23 Euro pro Monat erhalten diese eine maximale Auflösung von 720p sowie eine Videolänge von bis zu fünf Sekunden. Die Anzahl priorisierter Videoerstellungen ist auf 50 limitiert.

Im „Pro“-Tarif, den OpenAI für 229 Euro pro Monat anbietet, verfügt Sora über erweiterte Funktionen. Hier sind Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p und einer Länge von 20 Sekunden möglich. Zudem steht eine unbegrenzte Anzahl sogenannter „relaxed videos“ zur Verfügung, die nicht priorisiert bearbeitet werden. Pro-Nutzer können bis zu fünf Videos gleichzeitig generieren und erstellte Inhalte ohne Wasserzeichen herunterladen. Die Anzahl priorisierter Videoerstellungen beläuft sich auf 500.

Auch Nachbearbeitung möglich

Sora verfügt über verschiedene Werkzeuge zur Nachbearbeitung von Videos. Dazu gehören Funktionen zum Loopen, Überblenden und Arrangieren von Szenen in einem Storyboard. Damit richtet sich OpenAI nach eigenen Angaben insbesondere an Kreative, die Filmsequenzen oder Animationen gestalten möchten.