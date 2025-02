Compresto: Neuer Name und neue Funktionen für CompressX

Die bisher unter dem Namen CompressX bekannte Mac-Applikation zur Dateikompression heißt künftig Compresto. Neben der Namensänderung bringt das jüngste Update verschiedene neue Funktionen und Verbesserungen mit.

CompressX heißt jetzt Compresto

Compresto ist ein kinderleicht zu bedienendes Werkzeug, mit dessen Hilfe sich Videos, Bilddateien und PDF-Dokumente ohne spür- bzw. sichbaren Qualitätsverlust komprimieren und so in der Größe reduzieren lassen.

Eine der Neuerungen betrifft die automatische Berücksichtigung von Dateien in Unterordnern. Nutzer können damit komplette Verzeichnisstrukturen in einem Arbeitsschritt komprimieren. Zudem wurde das Menüleisten-Symbol der Anwendung vereinfacht und kann in den Einstellungen jetzt individuell angepasst werden.

Für Videos, Bilder und PDF-Dateien

Im Bereich der Bildverarbeitung gibt es erweiterte Optionen zur Größenanpassung, die für alle Formate außer PNG verfügbar sind. Darüber hinaus informiert die Anwendung Nutzer nun durch eine Benachrichtigung im Dynamic Island über den Abschluss eines Komprimierungsvorgangs. Diese Funktion ist mit den bestehenden Benachrichtigungseinstellungen verknüpft.

Zusätzlich wurde das Verhalten der Software beim Öffnen über einen Deep Link angepasst. Die Anzeige von Speicherstatistiken wurde ebenfalls verbessert: Nutzer sehen nun sowohl die absolute Größenreduzierung als auch die prozentuale Ersparnis.

Die Vorschaufunktion wurde ebenfalls optimiert: Nach der Auswahl einer einzelnen Datei wird von dieser nun eine vergrößerte Vorschau statt der standardmäßigen Rasterdarstellung angezeigt. Zudem gab es kleinere Änderungen im Design und bei Animationen.

Neben diesen Neuerungen wurden einige Fehlerkorrekturen vorgenommen. Unter anderem wurde das Handling von PDF-Dateien und die Dropzone-Funktion verbessert, um Unterbrechungen beim Hinzufügen von PDFs zur Warteschlange zu vermeiden.

Compresto macht einen guten Job und wird für 36 Dollar jährlich angeboten. Die App lässt sich auf drei Macs gleichzeitig nutzen.