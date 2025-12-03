Konkurrenzdruck und hohe Investitionen
OpenAI im Krisenmodus: Werbung wird vorerst verschoben
Der KI-Konzern OpenAI hat intern einen Krisenmodus ausgerufen und richtet seine Arbeit in den kommenden Wochen vorrangig auf Verbesserungen von ChatGPT aus. Dies berichtet das Wall Street Journal und beruft sich auf ein internes Memo. Das Schreiben zeigt den wachsenden Druck, unter dem das Unternehmen steht.
Vor allem Google hat mit einer neuen Generation seines Gemini-Modells funktional aufgeholt und konnte seine Nutzerschaft zuletzt deutlich ausweiten. Auch Anthropic, Anbieter des KI-Modells Claude, gewinnt an Bedeutung und wird zunehmend von Geschäftskunden eingesetzt.
Zu dieser Marktentwicklung kommen hohe Ausgaben für geplante Rechenzentren, die langfristig mehrere Hundert Milliarden Dollar binden sollen. Nach internen Finanzprojektionen wären deutlich höhere Erlöse erforderlich, um in den kommenden Jahren kostendeckend arbeiten zu können.
Neuordnung interner Prioritäten
Das interne Memo kündigt an, verschiedene Projekte vorerst zurückzustellen. Dazu zählen unter anderem die geplante Einführung von Werbung, Gesundheitsanwendungen, erweiterten Einkaufshilfen sowie ein geplanter persönlicher Assistent. Mitarbeitende sollen vorübergehend in andere Teams wechseln, um zusätzliche Kapazitäten für die Weiterentwicklung des Chatbots zu schaffen. Tägliche Abstimmungen sollen sicherstellen, dass der Fokus klar auf Stabilität, Geschwindigkeit und Nutzerfreundlichkeit liegt.
Der Dienst soll künftig schneller reagieren, verlässlicher arbeiten und stärker auf individuelle Vorlieben eingehen. Zudem soll ChatGPT ein breiteres Spektrum an Fragen abdecken können. Die Leitung des ChatGPT Bereichs betont, dass die Anwendung sowohl weiter wachsen als auch vertrauter wirken soll.
Bevorstehende Modellaktualisierung
Die Unternehmensführung geht davon aus, in Kürze ein neues Modell bereitstellen zu können, das bei komplexen Schlussfolgerungen besser abschneidet als die jüngste Gemini-Version. Diese Einschätzung soll Zweifel am technologischen Vorsprung entkräften.
Zuvor hatte es Kritik an der letzten ChatGPT-Version gegeben, die von vielen Nutzern als distanzierter empfunden wurde.
ChatGPT hat sich meines Erachtens nach zu viel auf dem Endkundenprodukt und der Marktposition ausgeruht. Ich bin selbst Entwickler und war anfangs begeistert, mittlerweile ist OpenAI aber meilenweit hinten dran, andere Tools sind einfach viel besser.
Welche bei dir?
Ich bin ja von Anthropic Claude begeistert
Bei mir sind es GitHub Copilot und Claude. OpenAI nutze ich fast gar nicht mehr …
Copilot. Mein Beileid. Du weißt schon wer hinter Copilot steckt. lol
Also antigravity hat mich komplett begeistert, ich hasse frontend muss aber für meinen Master noch ein Projekt abgeben.
Da hat er sich über chrome webdriver nen eigenen tab aufgemacht und angefangen mein DOM zu debuggen. Das fand ich schon cool.
Ansonsten Claude bis August war 4.1 der absolute Gamechanger, seitdem wohl nur noch auf Bedrock, aktuell nutze ich ne Mischung aus Gemini und Claude mit MCP, und GitHub Copilot für die IDE.
NotebookLM für Quellen Recherche und Dokumentation, perplexity für Research.
@Peter: Copilot und Github Copilot ist nicht das gleiche. Dahinter stecken mehrere Modelle die man wählen kann. So auch bspw. Claude.
Die Konsolidierung beginnt…
Die Erde bebt
Überraschung… Seit Tag1 haben sie kein Businessplan und über die Jahre Mrd. an Dollar verbrannt ohne 1ct zu verdienen.
Wenn Ive nicht liefert, ist OpenAI weg vom Fenster oder wird gekauft.
Also dieses Jahr soll der Umsatz bei 13 Milliarden $ liegen. Bisschen mehr als nichts. Auch wenn es nicht reicht um profitabel zu sein.
Nur weil OpenAI den Businessplan nicht veröffentlicht heißt es nicht, dass die keinen haben…
War bei Amazon nicht anders und schau wo sie heute stehen.
Stimmt, kann mich noch gut daran erinnern, als Amazon an die Börse ging. Die „Experten“ behaupteten damals, dass es mehr als 300 Jahre dauern würde, damit der damalige Börsenkurs mit den zugrunde liegenden Gewinnen gerechtfertigt wäre.
Nachdem ich jetzt bereits länger mit ChatGPT arbeite wünschte ich mir einfach nur mehr Konsistenz in der Arbeit. Von jetzt auf gleich verliert ChatGPT Zusammenhänge, finde keine Dateien mehr unter den Projektdateien, kann plötzlich irgendwas nicht mehr obwohl es vor 5 Minuten noch ging. Trotz dem dass ich vieles versucht habe mit feststehenden Regeln im Memory gerade zu ziehen, hält sich ChatGPT nur daran wenn er gerade Bock dazu hat. Ständig neue Erklärungen auf Nachfragen, warum etwas nicht mehr funktioniert oder anders funktioniert.
Anfangs hatte ich noch viele Rückmeldungen an den Support geschrieben und konstruktiv Fehler beschrieben und deren Behebung, bis ich von der Support-KI erfahren habe, dass nichts davon wirklich irgendwo eine Support erreicht hatte, sondern alles nur von der KI selber abgewimmelt wurde.
Was ich benötigen würde wäre nicht wie KI die tolle malt oder eine komplexe Auswertung macht, sondern eine KI die auch über eine längere Zeit in Zusammenhängen arbeiten kann – und das ist ChatGPT leider derzeit nicht.
Echt schade, dass sie die Werbung verschieben…
Ist es, da dumm. Es muss ja kommen, der Dienst muss finanziert werden aber die Abos kann man erstmal nicht viel teurer machen. Sie haben keine Wahl und die Mehrheit der Menschen akzeptiert Werbung. Die Endscheidung ist wirklich nicht nachvollziehbar. Selbst Google hat mit Werbung innerhalb Gemini begonnen.
Dann bin ich ja beruhigt, nicht zur Mehrheit der Menschen zu gehören :) ich finde Werbung laaaaangweeeilig … warum hat eigentlich noch niemand eine Website programmiert, auf der nur Werbung läuft … so für die Fetischisten …. :)
Wofür braucht man Ki, ich habe selber was im Kopf
Aber scheinbar nicht genug, um zu verstehen, wofür man KI braucht! Abarbeiten von Alltagsdingen: Mails, Berechnungen, unwichtige Denkaufgaben. Das macht mich nicht dümmer, im Gegenteil, ich kann mich auf das wichtige konzentrieren. Ich habe kürzlich gebaut, Familie, 40-Stunden-Woche und studiere nebenbei. Aber ja, bei Netflix braucht man jetzt nicht so viel KI…
Ich glaube, Viele würden ein Abo abschließen, welches so um die 5-7€/Monat kostet, aber keine 22€. Die Folge ist, dass man den Free-Modus nutzt und OpenAi von denen keine Einnahmen erhält.