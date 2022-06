Open-Source-Modellierer FreeCAD in Version 0.20 verfügbar

Für maximale Kompatibilität legen die Entwickler Wert darauf, möglichst viele offene Dateiformate zu unterstützen, darunter STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC und DAE. Die FreeCAD-Entwickler betonen auch, dass es sich bei der Software um ein „echtes“ Open-Source-Projekt handelt und die aktive Mitarbeit von Anwendern begrüßt wird, sei es um Fehler zu beheben, den Funktionsumfang zu erweitern oder an der umfangreichen Dokumentation mitzuwirken. Die Software selbst und große Teile der Dokumentation sind neben Deutsch auch in zahlreichen weiteren Sprachen erhältlich.

Als parametrischer 3D-Modellierer bietet FreeCAD die Möglichkeit, Objekte in beliebiger Größe zu gestalten. Die Anwendung richtet sich gleichermaßen an Bastler, Programmierer oder erfahrene CAD-Benutzer und lässt sowohl für Beruf und Studium als auch im privaten Umfeld, beispielsweise in Verbindung mit einem 3D-Drucker verwenden.

