Elektronische Parkscheibe: Ooono P-Disc No3 jetzt erhältlich

Erst vor zehn Tagen haben wir über die erste Sichtung der neuen Ooono P-Disc No3 berichtet. Nun ist die elektronische Parkscheibe offiziell erhältlich und kann über Amazon zum Preis von 39,95 Euro bezogen werden. Zudem lassen sich jetzt auch konkretere Angaben zur Stromversorgung des Gerätes machen.

Die P-Disc No3 verwendet zwei CR3032-Batterien. Laut Hersteller sollen es diese durch die unterstützenden Solarstromfunktion nun auf eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren bringen. Der Hersteller weist darauf hin, dass die Batterieleistung temperaturabhängig und anhand der Einsatzhäufigkeit variieren kann.

Verbesserte Lesbarkeit und einfache Befestigung

Neben der Solarstromfunktion hat man bei Ooono zusätzlich auch das Display überarbeitet. Die Ankunftszeit lässt sich nun in größeren und kontrastreicheren Zahlen ablesen, was die Erkennbarkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen verbessern soll. Die Parkscheibe wird mit zwei kleinen Magneten an der Windschutzscheibe fixiert und erkennt eigenständig, wenn das Fahrzeug stoppt. In diesem Fall stellt sie die Ankunftszeit automatisch ein und rundet auf die nächste halbe Stunde auf.

Nach Angaben des Unternehmens gehört die P-Disc No3 mit einer Stärke von 9,7 Millimetern zu den dünnsten elektronischen Parkscheiben auf dem Markt. Die Nutzung solcher Geräte ist in Deutschland erlaubt, sofern diese, wie die P-Disc No3, eine Zulassung des Kraftfahrtbundesamtes besitzen und entsprechend gekennzeichnet sind.

Die Parkscheibe gibt zudem eine Warnung aus, wenn der Batteriestand niedrig ist. Etwa einen Monat vor dem Leerstand blinkt das Gerät zu Beginn und am Ende der Parkzeit rot und gibt einen Warnton von sich. Zudem erscheint ein Symbol für niedrigen Batteriestand auf dem Display.

Preis und Alternativen

Ooono bietet die P-Disc No3 für 39,95 Euro an – liegt also nur 6 Euro über dem Preis der P-Disc No2 wird. Allerdings bewegen sich die Dänen damit schon im Premium-Segment. Andere Anbieter wie Needit führen ebenfalls in Deutschland zugelassene elektronische Parkscheiben, die bereits ab rund 22 Euro erhältlich sind. Nutzer haben somit die Wahl zwischen verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Funktionen und Preisen.