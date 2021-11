IKEA SYMFONISK: Sonos Wand-Lautsprecher erstmals im Preis reduziert

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA hat den in Zusammenarbeit mit Sonos gefertigten Rahmenlautsprecher, den „SYMFONISK Rahmen mit WiFi-Speaker“, erstmals im Preis reduziert und verkauft den in weiß und schwarz erhältlichen Wandlautsprecher aktuell für nur 149 Euro. Bislang wurden bei IKEA 179 Euro für das Mitte Juli 2021 in den Markt eingeführte Modell verlangt.

SYMFONISK-Bilderrahmen: Die weiße Basis-Version

Das Angebot wird von IKEA als „IKEA Family Preis“ beworben, setzt also die kostenfreie Registrierung in der IKEA-Community voraus und gilt noch knappe zwei Wochen, bis zum 14. November 2021 beziehungsweise so lange der Vorrat reicht.

Auf ifun.de haben wir uns im Sommer ausführlich mit dem Wandlautsprecher auseinandergesetzt. Uns hat das Konzept der Lautsprecher, die sich wahlweise aufhängen oder auch schlicht gegen die Wand lehnen lassen, nicht zugesagt. Zwar bietet IKEA mehrere Wechselmotive an, mit denen sich die beiden Basismodelle näher an den eigenen Geschmack bringen lassen, seinen Kunststoff-Charme behält der dann doch relative große Wandschmuck jedoch bei.

Die 2 Basis-Modelle und die 12 Motive

Wer sich damit anfreunden kann, wenige Platz in Wohn- oder Wartezimmer hat und den angebotenen Motiven durchaus etwas abgewinnen kann, der darf natürlich trotzdem zugreifen. Die SYMFONISK Rahmenlautsprecher können problemlos in vorhandene Sonos-Setups integriert werden, können sowohl im Hoch- als auch im Querformat angebracht werden und lassen sich mit neuen Motiven zum Stückpreis von jeweils 20 Euro ergänzen.

Eingerichtet und genutzt werden die IKEA-Lautsprecher direkt über die offizielle Sonos-Applikation. Zwar bietet auch IKEA mit der IKEA Home Smart-Applikation eine eigene Anwendung zur Musiksteuerung an, hier lassen sich jedoch keine Musikdienste, Radiostationen oder Wiedergabelisten auswählen, sondern lediglich die laufende Wiedergabe und die Lautstärke beeinflussen.