Aufgabenverwaltung Things setzt verstärkt auf Kurzbefehle

Mit neun von den Things-Entwicklern neu bereitgestellten Aktionen will sich die auf Aufgabenverwaltung und Projektplanung spezialisierte Anwendung als optimaler Partner für Apple-Kurzbefehle präsentieren und eine flexible Integration in Automationen ermöglichen.

Die in Stuttgart ansäßigen Entwickler der To-Do-App Things lassen mit einem umfassenden Update von sich hören. Things 3.17 sorgt allem voran dafür, dass sich die Anwendung auf dem Mac, iPad und iPhone wesentlich besser in Verbindung mit Kurzbefehlen verwenden lässt.

