Online-Banking: Verbraucherschützer kritisieren AGB-Druck

Die Verbraucherzentrale Sachsen geht gegen die Sparkasse Zwickau vor. Hintergrund ist ein Pop-up im Online-Banking, das Kunden beim Login zur Zustimmung geänderter Allgemeiner Geschäftsbedingungen aufforderte. Aus Sicht der Verbraucherschützer war die Gestaltung problematisch, weil keine dauerhafte Ablehnung vorgesehen war.

Konkret enthielt das Fenster nach Darstellung der Verbraucherzentrale nur die Optionen „Später zustimmen“ und „Zustimmen“. Wer die neuen Bedingungen nicht akzeptieren wollte, konnte den Hinweis demnach nicht dauerhaft schließen, sondern musste beim nächsten Login erneut auf „Später zustimmen“ klicken. Gerade beim schnellen Blick aufs Konto oder bei einer Überweisung kann ein solches Vorgehen erheblichen Druck erzeugen.

Nur „Zustimmen“ oder „Später“

Die Verbraucherzentrale spricht von einem „Klickzwang im Bankkonto“ und hat nach einer erfolglosen Abmahnung Klage beim Landgericht Zwickau eingereicht. Die Sparkasse habe keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Nun soll das Gericht klären, ob die wiederholte Einblendung im Login-Prozess zulässig war.

Der Fall knüpft an das BGH-Urteil aus dem Jahr 2021 an. Damals hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass Banken eine Zustimmung zu neuen AGB oder höheren Entgelten nicht einfach unterstellen dürfen, wenn Kunden nicht widersprechen. Seitdem müssen Institute aktiv um Zustimmung werben.

Zustimmung muss freiwillig bleiben

Genau hier sieht die Verbraucherzentrale nun das Problem. Statt Schweigen als Zustimmung zu werten, würden Kunden wiederholt zur Zustimmung gedrängt. Wer sein Konto regelmäßig online nutzt, kann ein ständig wiederkehrendes Pop-up kaum ignorieren. Eine Bank dürfe den schnellen Zugriff auf das eigene Konto aber nicht nutzen, um Zustimmungserklärungen einzuholen.

Bankkunden sollten daher genau hinsehen, wenn ihnen Preis- oder Vertragsänderungen im Online-Banking angezeigt werden. Wichtig ist, ob neben „Zustimmen“ auch eine echte Ablehnung möglich ist. Wiederkehrende Hinweise sind nicht automatisch unzulässig, dürfen aus Sicht der Verbraucherzentrale aber nicht dazu führen, dass Kunden am Ende nur noch zustimmen, um ungestört an ihr Konto zu kommen.