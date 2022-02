„Files on Demand“: macOS 12.2, der Finder und Microsoft OneDrive

Doch ganz intuitiv ist Microsofts Cloud-Speicher-Ablage für viele Anwender noch nicht. Dies liegt unter anderem an der erst kürzlich vorgenommenen Einführung der sogenannten „Files on Demand“-Funktion, die neue Status-Symbole eingeführt hat und den von Microsoft angebotenen Cloud-Speicher tiefer als zuvor in Apples Finder integriert. Hier beißen sich die Status-Symbole mitunter mit den von Apple angezeigten Icons, wie Microsofts OneDrive-Chef Omar Shahine auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter mitteilt .

Insert

You are going to send email to