Office 2024: Erste Vorschauversion startet für Geschäftskunden

Über das für dieses Jahr angekündigte Softwarepaket Microsoft Office 2024 haben wir bereits informiert. Die Anwendung wird das in die Jahre gekommene Office 2021 ersetzen. Mit dem Office LTSC Preview hat Microsoft jetzt eine erste Vorschauversion für Geschäftskunden veröffentlicht. Privatkunden müssen sich noch etwas länger gedulden, sollen allerdings ebenfalls noch in diesem Jahr zum Zug kommen.

Die Abkürzung „LTSC“ steht bei Microsoft für „Long Term Servicing Channel“ und bei Office 2024 handelt es sich wie beim Vorgänge um eine Standardlizenz, die im Gegensatz zur Abo-Version Microsoft 365 zum Festpreis angeboten wird.

Die Dauerlizenz von Microsoft Office hat ohne Frage ihre Vorzüge, muss aber auch auf einen Teil der bei Office 365 regelmäßig ergänzten Funktionen und besonders jene Dienstleistungen, die mit einer Online-Anbindung einhergehen, verzichten. Dazu zählt auch die Tatsache, dass sich die Office-Apps für Mobilgeräte nur in Verbindung mit einem Abonnement von Microsoft 365 in vollem Umfang nutzen lassen. Microsoft betont in diesem Zusammenhang inzwischen zudem, dass das Online-Abo Microsoft 365 auch als Basis für die Integration von KI-Diensten dient.

Microsoft 365 und WISO Steuer wieder zum Tiefpreis

Preislich kann man gegen Microsoft 365 kaum etwas sagen. Die Office-Abos von Microsoft sind derzeit wieder mit drastischem Preisnachlass erhältlich. So bezahlt man für Microsoft 365 Single und damit zwölf Monate Einzelnutzung im Rahmen der Frühjahrsangebote von Amazon gerade lediglich pauschal 40,49 Euro und die Nutzung mit bis zu sechs Personen im Rahmen von Office 365 Family kostet für zwölf Monate einmalig 49,99 Euro.

An dieser Stelle sei dann auch gleich noch darauf hingewiesen, dass die Steuersoftware WISO Steuer 2024 aktuell für 22,99 Euro zu haben ist. Die Software lässt sich auf dem Mac, auf PCs und auf Mobilgeräten nutzen und unterstützt bei der Steuererklärung für das Jahr 2023.