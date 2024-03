Microsoft Office 2024: Neue Kauflizenz kommt noch dieses Jahr

Bei den Office-Angeboten von Microsoft steht das Abo-Modell Microsoft 365 eindeutig im Fokus der Bemühungen des Herstellers. Das ist kein Geheimnis und wird von Microsoft auch ganz offen so beworben. Alternativ dazu wird es aber weiterhin auch die Standard-Kauflizenz von Office geben. Microsoft hat jetzt die nächste Version mit Namen Office 2024 angekündigt und bestätigt, dass es auch hier wieder Versionen für Mac und Windows geben wird.

Bilder: Microsoft

Microsoft 365 biete die Cloud-gestützten Apps, die Sicherheit und die Speichermöglichkeiten, auf die sich Microsoft-Kunden weltweit verlassen können. Zudem schaffe man damit die Basis für die Nutzung von generativer KI. Dennoch ist sich der Hersteller der Tatsache bewusst, dass es durchaus Kunden gibt, die von diesem Abo-Modell Abstand nehmen und auf klassische Kauflizenzen setzen. Dies kann nicht dadurch begründet sein, dass die Umgebung, in denen die Microsoft-Programme eingesetzt werden, keinen Online-Zugriff zulässt.

Erst für Geschäfts- und dann für Privatkunden

Microsoft Office 2024 wird zunächst als „Commercial Preview“ für Geschäftskunden vom kommenden Monat an bereitgestellt werden und soll dann zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr als offizielle Version angeboten werden. Ergänzend will Microsoft ebenfalls noch dieses Jahr Office 2024 als Lizenz zum Einmalkauf für Privatkunden veröffentlichen. Der Hersteller sichert vom Starttermin an fünf Jahre Produktunterstützung für die neuen Office-Versionen zu.

Preislich soll sich im Vergleich zum Vorgänger Office 2021 nichts ändern. Offiziell hat Microsoft den Preis hier mit 299 Euro veranschlagt, auf dem freien Markt werden aber sowohl die Abo- als auch die Kauflizenzen von Office stets deutlich günstiger angeboten.

Informationen zu den mit Office 2024 verbundenen Funktionserweiterungen will Microsoft rechtzeitig vor Veröffentlichung bereitstellen. Jetzt schon ist klar, dass die kommenden Office-Versionen ohne Microsoft Publisher erscheinen – die ohnehin nur für Windows erhältliche App steht vor ihrem Aus. Zudem ist Microsoft Teams künftig nicht mehr als Teil des Office-Pakets, sondern als separater Download erhältlich.