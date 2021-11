Microsoft Office 2021: Neue Vollversionen erstmal günstiger

Auf Amazon.de sind die beiden Vollversionen am 5. Oktober zu den Standard-Preisen von 149 Euro für Office Home & Business 2021 und 299 Euro fürOffice Home & Student-Ausgabe in den Markt gestartet. Die Downloads-Codes beider Ausgaben werden heute bereits für 118,99 Euro bzw. für 276,28 Euro angeboten.

Insert

You are going to send email to