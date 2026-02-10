Safer Internet Day 2026: Kinder und KI rücken in den Fokus

Zum heutigen Safer Internet Day wird europaweit für mehr Sicherheit im Internet geworben. Der Aktionstag richtet sich dieses Jahr vor allem an Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte und soll den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien stärken. 2026 steht der Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Alltag junger Menschen im Mittelpunkt.

Das Motto „KI and me. In künstlicher Beziehung.“ greift Fragen auf, die sich aus der wachsenden Nutzung von KI im Lernen, in der Kommunikation und im persönlichen Austausch ergeben.

Künstliche Intelligenz zwischen Hilfe und Risiko

KI wird zunehmend als praktisches Werkzeug wahrgenommen. Chatbots können Sachverhalte erklären, beim Lernen unterstützen oder Texte formulieren. Gleichzeitig wächst ihr Einsatz bei der gezielten Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen. Diese Form der Desinformation zielt darauf ab, Meinungen zu beeinflussen und Vertrauen in demokratische Prozesse zu untergraben. Generative KI erleichtert dabei die schnelle Erstellung und Verbreitung solcher Inhalte, da Texte, Bilder oder Videos automatisiert erzeugt werden können.

Der Safer Internet Day geht auf das 1999 von der Europäischen Kommission gestartete Safer Internet Programme zurück und wird in Deutschland seit mehr als zwei Jahrzehnten von klicksafe.de koordiniert. Ziel ist es, Risiken sichtbar zu machen und gleichzeitig Kompetenzen zu vermitteln, mit denen Nutzer Inhalte besser einordnen können.

Medienkompetenz als Schutz für junge Menschen

Ein zentraler Ansatz gegen Desinformation ist die Fähigkeit, verlässliche von manipulativen Inhalten zu unterscheiden. Im Rahmen des Safer Internet Day beteiligen sich mehr als 1.000 Schulen, Vereine und Einrichtungen mit eigenen Aktionen. Ergänzend stehen Unterrichtsmaterialien, Elternbroschüren und Infokarten zur Verfügung, die den reflektierten Umgang mit KI fördern und zur kritischen Auseinandersetzung anregen:

