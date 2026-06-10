Ocarina of Time: Nintendo legt Zelda-Klassiker neu auf

Nintendo hat im Rahmen der aktuellen Direct-Ausgabe eine große Zelda-Rückkehr angekündigt. „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ soll 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Nintendo spricht vom zurückkehrenden N64-Klassiker, der für eine neue Generation neu aufgelegt wird.

Mehr als diesen kurzen Blick auf Link gab Nintendo bislang nicht preis.

Für viele Spieler dürfte das mehr sein als nur ein weiteres Remake. „Ocarina of Time“ erschien ursprünglich 1998 für das Nintendo 64 und gilt bis heute als einer der wichtigsten Teile der Zelda-Reihe. Das Spiel brachte Hyrule erstmals vollständig in die dritte Dimension und legte viele Grundlagen, auf denen spätere Abenteuer wie „Twilight Princess“, „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ aufbauten.

Viele Details nennt Nintendo bislang noch nicht. Offen bleibt also, wie weit die Neuauflage geht, ob es sich um ein vollständiges Remake mit neuer Technik oder eher um eine sehr aufwendige Modernisierung handelt. Klar ist nur: Die neue Version soll 2026 für Switch 2 erscheinen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Nintendo den Titel eher zum Jahresende veröffentlichen wird und damit in Konkurrenz mit GTA 6 gehen wird.

Switch 2 wird ab September teurer

Wer ohnehin mit dem Kauf der neuen Konsole liebäugelt, bekommt mit dem Zelda-Comeback ein weiteres Argument. Gleichzeitig sollte man die anstehende Preiserhöhung im Blick behalten. Wir hatten kürzlich berichtet, dass die Nintendo Switch 2 ab September teurer wird. In Europa steigt der offizielle Preis dann von 469,99 Euro auf 499,99 Euro.

Aktuell ist die Konsole bei Amazon weiterhin erhältlich. Neben der einzelnen Nintendo Switch 2 gibt es auch das Bundle mit Mario Kart World.

Guter Zeitpunkt für Zelda-Fans

Bis „Ocarina of Time“ tatsächlich erscheint, wird noch etwas Zeit vergehen. Der Blick auf 2026 zeigt aber, dass Nintendo die Switch 2 weiter mit bekannten Marken füttert. Neben Zelda wurden in der Direct auch neue und überarbeitete Titel wie „Kingdom Hearts IV“, „Star Fox“ und weitere Switch-2-Spiele gezeigt.

Produkthinweis Nintendo Switch 2 424,00 EUR 469,99 EUR