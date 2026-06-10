Zelda-Remake kommt 2026
Ocarina of Time: Nintendo legt Zelda-Klassiker neu auf
Nintendo hat im Rahmen der aktuellen Direct-Ausgabe eine große Zelda-Rückkehr angekündigt. „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ soll 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Nintendo spricht vom zurückkehrenden N64-Klassiker, der für eine neue Generation neu aufgelegt wird.
Mehr als diesen kurzen Blick auf Link gab Nintendo bislang nicht preis.
Für viele Spieler dürfte das mehr sein als nur ein weiteres Remake. „Ocarina of Time“ erschien ursprünglich 1998 für das Nintendo 64 und gilt bis heute als einer der wichtigsten Teile der Zelda-Reihe. Das Spiel brachte Hyrule erstmals vollständig in die dritte Dimension und legte viele Grundlagen, auf denen spätere Abenteuer wie „Twilight Princess“, „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ aufbauten.
Viele Details nennt Nintendo bislang noch nicht. Offen bleibt also, wie weit die Neuauflage geht, ob es sich um ein vollständiges Remake mit neuer Technik oder eher um eine sehr aufwendige Modernisierung handelt. Klar ist nur: Die neue Version soll 2026 für Switch 2 erscheinen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass Nintendo den Titel eher zum Jahresende veröffentlichen wird und damit in Konkurrenz mit GTA 6 gehen wird.
Switch 2 wird ab September teurer
Wer ohnehin mit dem Kauf der neuen Konsole liebäugelt, bekommt mit dem Zelda-Comeback ein weiteres Argument. Gleichzeitig sollte man die anstehende Preiserhöhung im Blick behalten. Wir hatten kürzlich berichtet, dass die Nintendo Switch 2 ab September teurer wird. In Europa steigt der offizielle Preis dann von 469,99 Euro auf 499,99 Euro.
Aktuell ist die Konsole bei Amazon weiterhin erhältlich. Neben der einzelnen Nintendo Switch 2 gibt es auch das Bundle mit Mario Kart World.
Guter Zeitpunkt für Zelda-Fans
Bis „Ocarina of Time“ tatsächlich erscheint, wird noch etwas Zeit vergehen. Der Blick auf 2026 zeigt aber, dass Nintendo die Switch 2 weiter mit bekannten Marken füttert. Neben Zelda wurden in der Direct auch neue und überarbeitete Titel wie „Kingdom Hearts IV“, „Star Fox“ und weitere Switch-2-Spiele gezeigt.
Nintendo Aktien fielen am Dienstag um rund 9 %, nachdem die Sommer-Direct-Präsentation eher auf Remakes als auf bedeutende neue Franchises setzte – laut MarketWatch.
Die Darbietung war einfach nur enttäuschend. So gut wie gar nichts von Zelda gesehen.
Nicht mal eine Neues, sondern nur ein Remake.
Allein das Zelda Remake wird für Nintendo eine absolute Goldgrube. Erst die Konsole selbst und dann noch die Verkäufe des Spiels und man kann eigentlich schon fast davon ausgehen, dass danach auch noch ein Remake von Majoras Mask folgen wird!
Bevor ich von der Ingame-Grafik nichts gesehen habe, halte ich mich erst mal zurück. Finde die teilweise sehr, sehr krassen Reaktionen im Netz etwas verwunderlich. Vom eigentlichen Spiel haben wir doch noch gar nichts gesehen. Oder hab ich da was nicht mitbekommen?
Alle Aktien sind grad auf Talfahrt, das ist kein Beweis dafür, dass die Vorstellung schlecht war bzw der OutPut nicht überzeugen wird.
Ein ZELDA OoT in der Grafik wird von mir und etlichen im Freundeskreis safe gekauft, das wird definitiv kein Flop.
Ich habe nach den Verrissen der „InternetStimmen“ lange gezögert, mit dem Kauf der SWITCH 2, und es war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Das angeblich „enttäuschende“ Mario Kart World ist dermaßen grandios und macht uns soviel Spaß, besser kann man es kaum machen.
Desweiteren hab ich grad so viel Spaß an Metroid 4 und bei Freunden Bananza gezockt und gestaunt, wie innovativ und lustig und modern Donkey Kong hier auftritt.
Ganz ehrlich, ich hatte lange keinen gekannt, bei dem ich die SWITCH 2 hätte erleben können, aber ich geb rein gar nix mehr auf die unnormal anspruchsvollen, (selbsternannten) Experten im Netz, denn ich wär froh, ich hätte die Konsole am Tag 1 geholt.
Jetzt freu ich mich auf Star Fox, wenn ich mit Samus alles erledigt habe und habe großes Vertrauen, dass das auch großartig wird.
Ein Wind Waker für Switch 1/2 wäre auch cool.
Schade das Nintendo den Super Mario 64 Release für Switch so verhauen hat. So eine lieblose Version…einfach traurig.
Was genau hättest Du dir gewünscht?
Ich finde das super! Freue mich sehr auf dieses tolle Spiel – eine großartige Erinnerung aus meiner Kindheit. <3