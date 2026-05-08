Nintendo Switch 2 wird teurer: Noch bis September zum alten Preis

Nintendo erhöht den Preis der Switch 2. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben hat, steigt der Preis der Konsole in Europa ab dem 1. September 2026 von 469,99 Euro auf 499,99 Euro.



Im Falle der aktuellen Konsolengeneration dürfen sich frühe Käufer über geringere Preise freuen.

Damit wird die Switch 2 hierzulande um 30 Euro teurer. Wer ohnehin mit dem Kauf der neuen Nintendo-Konsole liebäugelt, bekommt also noch eine Übergangsfrist. Bis Ende August soll der bisherige Preis gelten, danach rückt die Konsole zumindest offiziell an die 500-Euro-Marke heran.

Preise steigen auch in den USA und Japan

Die Preiserhöhung betrifft nicht nur Europa. In den USA steigt der Preis der Switch 2 von 449,99 auf 499,99 US-Dollar, in Kanada von 629,99 auf 679,99 kanadische Dollar. In Japan wird die Switch 2 bereits ab dem 25. Mai teurer und kostet dann 59.980 statt 49.980 Yen.

Nintendo begründet die Anpassung mit veränderten Marktbedingungen und dem globalen Geschäftsumfeld. Konkreter wird das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Naheliegend sind aber gestiegene Kosten bei Komponenten, Logistik und Produktion. Auch Sony und Microsoft hatten in den vergangenen Jahren mehrfach an den Preisen ihrer Konsolen geschraubt.



Bei Amazon gibt es die Switch 2 aktuell besonders günstig.

Interessant ist auch, dass Nintendo im Westen zunächst nur die Switch 2 konkret nennt. In Japan werden dagegen auch ältere Switch-Modelle teurer, darunter die Switch OLED, die reguläre Switch und die Switch Lite. Für andere Regionen sollen die jeweiligen Niederlassungen weitere Details mitteilen – vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt.

Für Käufer in Deutschland bleibt damit vorerst vor allem eine Frage: jetzt kaufen oder auf Angebote warten? Der offizielle Preis steigt zwar erst im September, der Handel kann eigene Preise aber wie üblich frei gestalten. Gerade Bundles mit Spielen oder Zubehör könnten daher weiterhin attraktiver sein als der reine Kauf im Nintendo-Store. Etwa bei Amazon gibt es die Switch 2 aktuell noch für 429 Euro.

Wir hatten die Nintendo Switch 2 zur Vorstellung ausführlich begleitet. Mit der Preisänderung wird die Konsole nun nur ein Jahr nach ihrem Marktstart offiziell teurer.

