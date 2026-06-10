Marstek Venus E: Drei neue Akkus für mehr Eigenverbrauch

Marstek erweitert seine Venus-E-Serie um drei neue Plug-in-Speicher für private Haushalte. Die neue Familie umfasst den Venus E Mini, den Venus E 4.0 und den Venus E Max. Damit deckt der Hersteller künftig ein deutlich breiteres Spektrum ab: vom kompakten Einstiegsspeicher für kleinere Wohnungen bis zum großen 10-kWh-System für Haushalte mit höherem Energiebedarf.

Die Marstek Venus E Mini eignet sich bestens für Wohnung und kleine Gartenhäuser.

Der Ansatz bleibt bei allen drei Modellen ähnlich. Marstek setzt auf AC-gekoppelte Plug-in-Speicher, die sich ohne aufwendigen Umbau in bestehende Solaranlagen integrieren lassen sollen. Ziel ist es, überschüssigen Solarstrom zwischenzuspeichern, den Eigenverbrauch zu erhöhen und bei Bedarf auch eine Backup-Versorgung bereitzustellen.

Drei Speichergrößen für unterschiedliche Haushalte

Den Einstieg bildet der Venus E Mini. Er bietet 2 kWh Speicherkapazität und 1,5 kW Leistung. Das Modell richtet sich an Einsteiger und Nutzer mit wenig Platz. Mit 22 Kilogramm Gewicht und einer Bauhöhe von 386 × 450 × 105 Millimetern ist der Mini als schlanke Wandlösung gedacht. Über die SmartBox soll sich das System auf bis zu 4,5 kW und rund 6 kWh erweitern lassen.

Der Venus E 4.0 ist als Nachfolger des bisherigen Venus E 3.0 positioniert und dürfte für viele Haushalte die beste Wahl sein. Marstek nennt 5 kWh Kapazität, 3 kW Leistung und mehr als 10.000 Ladezyklen. Gegenüber dem Vorgänger ist das Gerät leichter und kompakter geworden. Zudem gibt es ein neues Display mit automatischer Aktivierung bei Annäherung.

Mit der Smart Box kann man die Power von bis zu drei Batterien bündeln.

10 kWh im Plug-in-Format

Das Topmodell ist der Venus E Max. Er kombiniert 10 kWh Speicherkapazität mit 3,6 kW Leistung und richtet sich an größere Haushalte oder Nutzer mit bestehender Dach-PV-Anlage. Laut Marstek lassen sich über die SmartBox bis zu drei Einheiten parallel betreiben, wodurch bis zu 30 kWh Speicher und 10,8 kW Leistung möglich werden sollen.

Als spannender Zusatz zeigt sich der portable EV-Charger. Dieser spielt mit der Venus E 4.0 und Venus E Max zusammenspielen und ermöglicht eine direkte Ladung eines Elektroautos vom Solarspeicher aus.

Marstek nennt für den Venus E Mini einen Einstiegspreis ab 499 Euro, die größeren Modelle dürften entsprechend höher liegen. Für diese fehlen aktuell noch die Preise sowie Veröffentlichungstermine.