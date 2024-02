OBSBOT Tail Air: WebCam-App wird zu OBSBOT Center für Mac

Die drahtlose PTZ-Kamera OBSBOT Tail Air, ein akkubetriebenes High-End-Modell für Videomacher, Streamer, Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen, verfügt nicht nur über Hardware-Controller und eine Mobilanwendung zur Konfiguration des Kamera-Setups, sondern auch über eine Mac-Applikation, die den Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen des Modells mit der automatischen Richtungs- und Zoomsteuerung unter einer deutschen Benutzeroberfläche zulässt.

OBSBOT Center für macOS

Der kostenfreie Kompagnon-Download wurde bislang unter dem Namen OBSBOT WebCam angeboten. Nun steht die App seit kurzem mit der neuen Bezeichnung OBSBOT Center zum Download bereit und lässt sich ab macOS 11 Big Sur auf der eigenen Maschine installieren.

OBSBOT Tail Air: Neue Streaming-Kamera für Medienschaffende

Aktuell in Version 2.0.8.24 verfügbar, stellt der Mac-Download die Kamera auch unter macOS Sonoma als virtuelle Kamera für die Nutzung in FaceTime-Gesprächen, Zoom-Konferenzen und anderen Videochat-Applikationen bereit.

Die Mac-Anwendung versorgt Besitzer der Kamera sowohl mit einer Fernsteuerung als auch mit einem Vorschaubild, mehreren Videoeffekten, die sich nach Bedarf zuschalten und in ihrer Intensität konfigurieren lassen, sowie zahlreiche Grundeinstellungen, die die Verhaltensweise der Kamera beeinflussen.

Etwa lässt sich hier die Art der Tracking-Verfolgung auswählen und damit festlegen, ob und in welchem Tempo Gesichter, Personen, Tiere oder Gruppen im Mittelpunkt gehalten werden sollen. Voreinstellungen gestatten das automatische Anfahren von zuvor ausgewählten Zoomstufen und Bildbereichen.

In der Anwendung lässt sich auswählen, ob die HDR-Funktion der Kamera aktiv sein soll, ob sich der Autofokus am Gesicht der erfassten Person oder am Gesamtbild orientieren soll, welche Ober- und Untergrenzen für die Belichtungsempfindlichkeit gilt und welche Voreinstellungen für Weißabgleich, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbgebung gewählt werden sollen.

Zudem lässt das OBSBOT Center die Echtzeit-Retusche von Gesichtern und Personen zu und kann Haut glätten, Figuren verschlanken und Gesichter dezent verfremden.

OBSBOT Tail Air im Video