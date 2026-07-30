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Klappbar und mit KI-Protokollen

OBSBOT Meet Flip: Ultrakompakte 4K-Webcam startet
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Die Kamera-Spezialisten von OBSBOT (gute Hardware, die wir selbst im Einsatz haben) erweitern ihr Webcam-Angebot um die Meet Flip. Das neue Modell kombiniert eine klappbare Bauform mit 4K-Auflösung, automatischer Bildausrichtung und einer Funktion zur Transkription von Besprechungen. Die ultrakompakte Mini-Kamera ist ab sofort zum Preis von 129 Euro erhältlich.

Obsbot 4k Flip Hand

Anders als die motorisierten Modelle der Tiny-Serie setzt die Meet Flip auf eine feste Optik. Der bewegliche Teil des Gehäuses dient vor allem der Ausrichtung und dem Datenschutz. Wird die Kamera zugeklappt, ist die Linse physisch verdeckt und das Gerät wechselt in den Ruhemodus. Eine separate Abdeckung ist dadurch nicht erforderlich.

Klappmechanismus verdeckt die Kameralinse

Die Meet Flip wiegt 37,7 Gramm und lässt sich mit ihrem integrierten Halter an Notebooks und Monitoren befestigen. Ein zusätzliches Viertelzollgewinde ermöglicht die Montage auf einem Stativ. Die Kamera kann horizontal, vertikal oder für Aufnahmen von oben ausgerichtet werden.

Obsbot 4k Flip Site.jpg

Im Inneren arbeitet ein 1/2-Zoll-Sensor mit einer maximalen Auflösung von 4K bei 30 Bildern pro Sekunde. In Full HD sind bis zu 60 Bilder pro Sekunde möglich. Ein HDR-Modus soll starke Helligkeitsunterschiede ausgleichen. Hinzu kommen ein Autofokus, eine Blende von f/1.8 und ein vierfacher Digitalzoom.

Die automatische Bildausrichtung erkennt einzelne Personen oder Gruppen und passt den Ausschnitt entsprechend an. Zur Auswahl stehen unter anderem Nahaufnahme, Oberkörper und Ganzkörper. Tracking und Zoom lassen sich außerdem per Handgeste steuern.

Obsbot Meet Flip Lifestyle 14

Für die Tonaufnahme kombiniert OBSBOT gerichtete und rundum aufnehmende Mikrofone. Vier Betriebsarten sollen unterschiedliche Situationen abdecken. Dazu gehören Einzelgespräche, Interviews mit zwei gegenüberliegenden Personen und Besprechungen mit mehreren Teilnehmern. Ein unbearbeiteter Stereomodus steht für die spätere Nachbearbeitung zur Verfügung.

OBSBOT Center erstellt Mitschriften und Zusammenfassungen

Eine neue Rolle übernimmt die bereits von anderen Kameras des Herstellers bekannte Mac-Anwendung OBSBOT Center. Die Software dient weiterhin zur Bildanpassung, Hintergrundbearbeitung und Steuerung der Webcam. Bei der Meet Flip kommt die Funktion AI Magic Notes hinzu. Diese kann Gespräche in Zoom, Microsoft Teams und Google Meet transkribieren und daraus Zusammenfassungen, Entscheidungen sowie Aufgabenlisten erstellen.

Meet Flip Everything You Need To Know At A Glance

Über USB-C lässt sich die Meet Flip auch mit Smartphones und Tablets verbinden. Zudem unterstützt sie Zubehör und Integrationen für das Stream Deck sowie externe Videoausgänge. Mit einem Verkaufspreis von 129 Euro liegt das neue Modell unterhalb der motorisierten Tiny-Webcams. Die zuletzt vorgestellte Tiny 3 Lite startet bei 229 Euro, bietet dafür jedoch Schwenk- und Neigebewegungen sowie eine weitergehende automatische Personenverfolgung.

Produkthinweis
OBSBOT Meet Flip -4K Faltbare Webcam für Laptop mit 1/2" Sensor, KI Framing 129,00 EUR

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30. Juli 2026 um 18:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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