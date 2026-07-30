Elektronische Parkscheiben im Angebot
Neue P-Disc No4: Ooono senkt den Preis deutlich
Die erst Anfang Juni vorgestellte elektronische Parkscheibe Ooono P-Disc No4 ist bei Amazon erstmals deutlich günstiger erhältlich. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 34,95 Euro verlangt der Hersteller aktuell nur 22,95 Euro. Der Nachlass beträgt damit 12 Euro beziehungsweise rund 34 Prozent. Das Angebot gilt sowohl für die schwarze als auch für die blaue Ausführung.
Zum Marktstart hatte Ooono die vierte Generation bereits günstiger angeboten als ihren direkten Vorgänger. Nun fällt der Preis nur wenige Wochen nach der Einführung noch einmal deutlich. Die technischen Details und die Unterschiede zu den älteren Modellen haben wir zum Verkaufsstart ausführlicher vorgestellt.
Automatische Einstellung ohne App
Die P-Disc No4 erkennt, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, und stellt anschließend selbstständig die zulässige Ankunftszeit ein. Auch der Wechsel zwischen Sommerzeit und Winterzeit erfolgt automatisch. Eine App, ein Benutzerkonto oder eine Verbindung zum iPhone werden nicht benötigt.
Ooono hat das Gehäuse gegenüber der vorherigen Generation kompakter gestaltet. Gleichzeitig kommt erneut ein kontrastreiches Display zum Einsatz, das die eingestellte Uhrzeit auch bei direktem Sonnenlicht oder in dunkleren Parkhäusern gut erkennbar machen soll. Die angegebene Batterielaufzeit beträgt bis zu drei Jahre. Großer Unterschied zur P-Disc No3: Eine unterstützende Solarzelle besitzt das neue Modell nicht.
Die Parkscheibe ist vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen und darf damit in Deutschland überall dort verwendet werden, wo eine Parkscheibe vorgeschrieben ist. Nach dem Einschalten wird sie direkt an der Windschutzscheibe befestigt. Eine zusätzliche Einrichtung ist nicht erforderlich.
Nur sieben Euro Aufpreis zum Basismodell
Durch die aktuelle Reduzierung rücken die drei bei Amazon angebotenen Ooono-Modelle preislich eng zusammen. Die ältere P-Disc No1 kostet derzeit 15,95 Euro. Sie bietet ebenfalls eine automatische Zeiteinstellung, setzt aber auf eine einfachere LCD-Anzeige.
Die P-Disc No3 ist aktuell für 24,95 Euro erhältlich. Sie verfügt wie die No4 über ein kontrastreicheres Display und ergänzt dieses um eine Solarzelle. Dadurch soll sich die Batterielaufzeit auf bis zu fünf Jahre verlängern.
Die neue P-Disc No4 kostet somit nur sieben Euro mehr als das Basismodell und zugleich zwei Euro weniger als die solarunterstützte No3. Wer Wert auf das kompaktere Gehäuse und das überarbeitete Display legt, erhält das aktuelle Modell derzeit zum bislang niedrigsten von uns beobachteten Preis. Die No3 bleibt dagegen für Käufer interessant, denen die längere Batterielaufzeit wichtiger ist.
Hoffentlich wissen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes von der Zulassung!
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Überhaupt kein Problem , die kennen das alle und werden selber welche haben.
Elektronische Parkscheiben gibt es seit über 10 Jahren, inzwischen weiß da auch das ländlichste Dorf bescheid.
Ja? Die Nummer steht ja vorne drauf, also wovor hast du Angst?
Tolles Produkt, aber irgendwie gibt es bei uns eh kaum noch Parkplätze mit Parkscheiben… die Städte sind klamm und Parken kosten hier fast immer 4,50€ die Stunde… freies Parken? Fehlanzeige… aber vielleicht gibt es ja noch Orte? Wo es anders ist
Auf vielen Supermarkt-Parkplätzen brauchst du mittlerweile eine Parkscheibe.
Kann man bei den neuen Model die Parkzeit selber verstellen, sprich nach 1h nachstellen? Habe noch die 1er Version.
Bei der 1er geht dies doch auch?
Ich würde fast sagen, dass dies eine Parkscheibe sogar benötigt um zugelassen zu werden. Da es in bestimmten Situationen ja nötig ist.
Da kauft man sich das und bekommt bei Rewe doch wieder ein Strafe von 30 Euro aufgebrummt. Die haben das im ihren AGB (ja, diese ungünstig aufgestellten Schilder an der Einfahrt) mit reingeschrieben, dass automatisierte Parkscheiben auf deren Parkplatz keine Gültigkeit haben! Rewe selbst kann nichts dafür. Ist nicht deren Parkplatz. Ist bei uns hier ein großer den sich Rewe, Lidl, ein Dekoladen, ein Friseur und die Trinkhalle teilen. Nervt nur!
Es ist unfassbar welche Macht diese Abzocke Parkplatzüberwachungsfirmen bekommen
Kann man auch 15 Minuten Intervalle einstellen? Weiß das jemand? Danke