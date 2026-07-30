Neue P-Disc No4: Ooono senkt den Preis deutlich

Die erst Anfang Juni vorgestellte elektronische Parkscheibe Ooono P-Disc No4 ist bei Amazon erstmals deutlich günstiger erhältlich. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 34,95 Euro verlangt der Hersteller aktuell nur 22,95 Euro. Der Nachlass beträgt damit 12 Euro beziehungsweise rund 34 Prozent. Das Angebot gilt sowohl für die schwarze als auch für die blaue Ausführung.

Zum Marktstart hatte Ooono die vierte Generation bereits günstiger angeboten als ihren direkten Vorgänger. Nun fällt der Preis nur wenige Wochen nach der Einführung noch einmal deutlich. Die technischen Details und die Unterschiede zu den älteren Modellen haben wir zum Verkaufsstart ausführlicher vorgestellt.

Automatische Einstellung ohne App

Die P-Disc No4 erkennt, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, und stellt anschließend selbstständig die zulässige Ankunftszeit ein. Auch der Wechsel zwischen Sommerzeit und Winterzeit erfolgt automatisch. Eine App, ein Benutzerkonto oder eine Verbindung zum iPhone werden nicht benötigt.

Ooono hat das Gehäuse gegenüber der vorherigen Generation kompakter gestaltet. Gleichzeitig kommt erneut ein kontrastreiches Display zum Einsatz, das die eingestellte Uhrzeit auch bei direktem Sonnenlicht oder in dunkleren Parkhäusern gut erkennbar machen soll. Die angegebene Batterielaufzeit beträgt bis zu drei Jahre. Großer Unterschied zur P-Disc No3: Eine unterstützende Solarzelle besitzt das neue Modell nicht.

Die Parkscheibe ist vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen und darf damit in Deutschland überall dort verwendet werden, wo eine Parkscheibe vorgeschrieben ist. Nach dem Einschalten wird sie direkt an der Windschutzscheibe befestigt. Eine zusätzliche Einrichtung ist nicht erforderlich.

Nur sieben Euro Aufpreis zum Basismodell

Durch die aktuelle Reduzierung rücken die drei bei Amazon angebotenen Ooono-Modelle preislich eng zusammen. Die ältere P-Disc No1 kostet derzeit 15,95 Euro. Sie bietet ebenfalls eine automatische Zeiteinstellung, setzt aber auf eine einfachere LCD-Anzeige.

Die P-Disc No3 ist aktuell für 24,95 Euro erhältlich. Sie verfügt wie die No4 über ein kontrastreicheres Display und ergänzt dieses um eine Solarzelle. Dadurch soll sich die Batterielaufzeit auf bis zu fünf Jahre verlängern.

Die neue P-Disc No4 kostet somit nur sieben Euro mehr als das Basismodell und zugleich zwei Euro weniger als die solarunterstützte No3. Wer Wert auf das kompaktere Gehäuse und das überarbeitete Display legt, erhält das aktuelle Modell derzeit zum bislang niedrigsten von uns beobachteten Preis. Die No3 bleibt dagegen für Käufer interessant, denen die längere Batterielaufzeit wichtiger ist.