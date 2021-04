o2 my Internet-to-Go: Neue Datenflat mit Tages- und Monatspaketen

Der Mobilfunk-Anbieter o2 wird ab dem 11. Mai 2021 eine neue Datenflat anbieten, die auf Nutzer zielt, die einen flexiblen, vorübergehenden Internetzugang benötigen, um etwa im Ferienhaus, im Camper oder im Zeltlager ein mobiles WLAN bereitstellen zu können.

Der Datentarif „o2 my Internet-to-Go“ setzt auf unbegrenztes LTE-Datenvolumen, das sich als Tagesflat, Wochenflat oder Monatsflat erwerben und bezahlen lässt. Die Zeitkontingente kosten dann zwischen 4,99 Euro und 49,99 Euro:

4,99 Euro für die Tagesflat mit einer maximale Surfgeschwindigkeit von 300 Mbit/s über LTE oder 5G.

18,99 Euro für die Wochenflat mit einer maximale Surfgeschwindigkeit von 300 Mbit/s über LTE oder 5G.

49,99 Euro für die Monatsflat mit einer maximale Surfgeschwindigkeit von 300 Mbit/s über LTE oder 5G.

Allerdings liegt die durchschnittliche Surfgeschwindigkeit im o2-Netz lediglich bei 50,3 Mbit/s.

Auf Wunsch auch mit mobilem Router

Anwender, die den Datentarif mit mehreren Geräten nutzen wollen, können für 79,99 Euro ein Starterpaket erwerben, das neben einer Monatsflat auch einen mobilen LTE-Router des Herstellers ZTE beinhaltet. Dieser soll bis zu 10 Endgeräte mit einer Internetverbindung versorgen können und kommt mit einer Akkuladung auf eine ungefähre Laufzeit von etwa sieben Stunden.

In allen Tarifen ist keine Telefonie möglich. SMS werden mit 9 Cent pro Nachricht berechnet. Die o2 my Internet-to-Go-Tarife besitzen jeweils eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat. Für die initiale Bereitstellung wird o2 zudem einen „einmaligen Anschlusspreis“ in Höhe von 49,99 Euro berechnen.

Die Tages-, Wochen- und Monatspakete lassen sich beliebig oft buchen, sind 24 Stunden, 7 Tage oder bis zum Ablauf des 31. Tages gültig und sollen unmittelbar nach der Buchung zur Verfügung stehen.