Apple Vision Pro: Neues „Immersive Video“ enttäuscht Anwender

Rund 50 Tage nach Markteinführung der Apple Vision Pro hat Cupertino ein neues, immersives 3D-Video für die Datenbrille veröffentlicht, das unter der Überschrift „2023 MLS Cup Highlights“ eine Zusammenfassung an spannenden Momenten aus der amerikanischen Fußballprofiliga MLS anbietet, die bekanntlich einen zehnjährigen Exklusivvertrag mit Apple gezeichnet hat.

Introducing the first Apple Immersive Video for sports, only on #AppleVisionPro. With groundbreaking immersive highlights, you can now re-live the most intense moments of the 2023 MLS Cup Highlights in an unprecedented viewing experience. #MLSSeasonPass pic.twitter.com/di99NyYocZ

— Apple TV (@AppleTV) March 30, 2024