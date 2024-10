Vision Pro: Apples Entertainment-Fahrplan mit Musik, Sport und Filmen

Submerged ist da. Geht es nach Apple, soll der erste fiktionale Kurzfilm für die Apple Vision Pro Wegbereiter eines neuen Genres werden, das langfristig die Nachfrage nach der Datenbrille steigern und zusätzliche Verkaufsargumente liefern könnte.

Submerged wurde mit Apples neuer “Immersive Video”-Technologie produziert, die Zuschauer stärker in das Geschehen einbinden soll. Im Fall von kurzen Actions-Spektakels kommt die ultrahochauflösende 3D-Video- und Audiotechnologie zum Einsatz, um die Geschichte einer U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg zu erzählen.

Kurzfilm mit Demo-Charakter

Wie fast alle immersiven Inhalte für die Apple Vision Pro fühlt sich Submerged jedoch mehr wie eine Demonstration des technisch Machbaren an, als wie ein eigenständiges Werk. Dies unterstreicht nicht nur das gewählte Kurzfilmformat, sondern auch Apples Hinweis darauf, dass Kunden in Deutschland die Möglichkeit haben, ab dem 14. Oktober eine detailliertere Vorschau des Films Submerged auf Anfrage im Apple Store ansehen zu können. Dies macht klar: Noch wird experimentiert und getestet – ob sich immersive Videoerlebnisse durchsetzen und so zu mehr echten Inhalten führen werden, bleibt unklar.

Immersive Content-Offensive

Immerhin: Apple selbst will in den kommenden Tagen und Wochen weitere immersive Videos liefern. So sollen im Laufe dieses und des nächsten Jahres neue Folgen der Serien „Adventure“ und „Elevated“ erscheinen.

Auch Musikveranstaltungen werden in dem Format angeboten. Im November wird eine immersive Performance des Künstlers The Weeknd veröffentlicht, die anlässlich seines neuen Albums „Hurry Up Tomorrow“ produziert wurde. Darüber hinaus startet eine Konzertreihe namens „Concert for One“, die intime Auftritte bekannter Musiker zeigen soll. Den Anfang macht die britische Künstlerin RAYE.

Im Sportbereich können Nutzerer der Vision Pro unter anderem das 2024 NBA All-Star Weekend in einem speziellen Kurzfilm verfolgen. Hierbei sollen Highlights wie der Slam-Dunk-Wettbewerb und ein neuer Drei-Punkte-Wettbewerb zwischen NBA und WNBA Spielern und Spielerinnen im Zentrum stehen.

Echte Live-Übertragungen von Sport-Ereignissen, 90-minütige Hollywood-Produktionen und Inhalte, die nicht ausschließlich in englischer Sprache mit Untertiteln zur Verfügung stehen, lassen allerdings weiter auf sich warten.