Musikvideo von The Weeknd als Werbung für die Vision Pro

Die Apple Vision Pro ist von heute an auch in Südkorea und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Passend dazu erweitert Apple die in seinen Ladengeschäften angebotenen Produktdemonstrationen um die Möglichkeit, ein speziell für die Apple Vision Pro produziertes Musikvideo zu erleben.

Apple beschreibt das Video „Open Hearts“ des Musikers The Weeknd als atemberaubendes, immersives Musikerlebnis, das für eine begrenzte Zeit exklusiv auf der Apple Vision Pro verfügbar ist.

Der Kurzfilm setzt auf das Format „Apple Immersive Video“ und kombiniert ultrahochauflösende 3D-Videos mit dem 180°-Sichtfeld der Datenbrille und dreidimensionalem Audio. Apple verspricht eine elektrisierende Klangreise durch eine surreale und eindringliche Stadtlandschaft. Hier könnt ihr euch den dazu veröffentlichten Trailer ansehen:

Apple Immersive Video erweckt die kreative Vision von The Weeknd auf völlig neue Weise zum Leben – mit Open Hearts, einem wegweisenden Musikerlebnis, das nur auf der Apple Vision Pro verfügbar ist. Mit der Vision Pro erleben Fans Storytelling auf eine Weise, die bisher nicht möglich gewesen ist – mit immersiven Bildern und 3D Audio, die ihnen das Gefühl geben, mitten im Geschehen zu sein. Dies ist ein aufregender Schritt nach vorne, wenn es darum geht, wie Musik und Technologie zusammenkommen, um Fans unvergessliche Erlebnisse zu bieten, und wir sind stolz darauf, mit The Weeknd zusammenzuarbeiten, um dies zu verwirklichen.

Räumliches Video soll die Vision Pro attraktiver machen

Apple setzt inzwischen verstärkt auf Immersive Video als neues Unterhaltungsformat, um seiner von eher verhaltenen Verkaufszahlen begleiteten Datenbrille mehr Popularität zu verschaffen. Den Startschuss für diese Content-Offensive hat die Veröffentlichung des Kurzfilms „Submerged“ im vergangenen Monat gegeben.

Die Produktion solcher speziell für die Vision Pro geschaffener Filme ist allerdings enorm aufwändig, was letztendlich auch der Grund dafür ist, dass Apple hier bislang nicht über das Kurzfilmformat hinausgekommen ist. Die Besitzer der hierzulande ab 4.000 Euro erhältlichen Datenbrille dürften sich aber ungeachtet von der Länge solcher Produktionen über jede inhaltliche Erweiterung in diesem Bereich freuen.

In Deutschland ist die Apple Vision Pro seit Juni erhältlich. Der Startschuss in den USA ist bereits im Februar gefallen. Darüber hinaus lässt sich die Mixed-Reality-Brille von Apple inzwischen auch in Frankreich, Großbritannien, Australien, Kanada, Hongkong, China, Japan und Singapur kaufen.