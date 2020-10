Notiz-App SnipNotes mit Verbesserungen für iPad und iPhone

Die als „schlaues Notizbuch“ vermarktete App SnipNotes ist für Mac und Mobilgeräte erhältlich. Aktuell liefert der Entwickler mit der App-Version 4.0 zahlreiche Funktionserweiterungen für iPhone und iPad aus. Die Mac-App ist derzeit in Version 3.2.14 verfügbar, über einen baldigen Sprung ebenfalls auf die 4 würden wir uns zumindest nicht wundern.

Momentan stehen bei SnipNotes Anpassungen an iOS 14 bzw. iPadOS 14 im Vordergrund. So lassen sich jetzt mehrere Widgets zum Startbildschirm hinzufügen, der Entwickler bietet hier verschiedene Varianten für den schnellen Zugriff auf Kategorien, einzelne Notizen sowie verschiedene Aktionen an.

Mit Blick auf das iPad sorgt in der neuen App-Version ein dreispaltiges Layout für vereinfachte Bedienmöglichkeiten. Die Kategorieliste lässt sich durch eine Wischgeste einblenden und häufig verwendete Schaltflächen finden sich jetzt am unteren Rand. Dazu kommen weitere Verbesserungen in diversen App-Bereichen.

SnipNotes ist ein Notizbuch mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten und einer Menüleistenintegration für den schnellen Zugriff. Die App bietet flexible Formatierungsmöglichkeiten an und erlaubt auch den Import beispielsweise von Texten oder Webseiten-Inhalten per Drag-and-Drop. Optional kann SnipNotes auch automatisch die Zwischenablage sichern oder den aktuellen Standort speichern.

Der Entwickler bietet die Mac-Version der App derzeit für 4,49 Euro im Mac App Store an. Die iOS-Version lässt sich kostenlos laden und sieben Tage lang in vollem Umfang testen. Anschließend lässt sich die Vollversion inklusive iCloud-Synchronisation, PIN-Code Schutz und farbigen Themen zum Preis von 6,99 Euro dauerhaft freischalten.

Mit Blick auf die Testphase verkündet der Entwickler übrigens auch eine nennenswerte Verbesserung. Anders als zuvor können die grundlegenden App-Funktionen auf iOS-Geräten jetzt auch ohne Bezahlung über den Probezeitraum hinaus genutzt werden.