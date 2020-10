„Black Friday Angebote“: HomeKit-Kamera für 30 Euro

Den Prime Day haben wir gerade hinter uns gelassen, da stehen die nächsten Shopping-Tage ins Haus. Zum Monatswechsel November – Dezember laden ja mittlerweile auch hierzulande etliche Anbieter zum Black Friday. Amazon ist wie immer ganz vorne mit dabei und offeriert jetzt schon seine „Frühen Black Friday Angebote“.

Zum Auftakt der Aktion listet Amazon beispielsweise verschiedene Produkte der Anker-Tochter eufy zu vergünstigten Preisen. Darunter auch die mit HomeKit kompatible eufy Innenaraumkamera zum günstigen Sonderpreis von 29,99 Euro.

Amazon will von heute bis zum 19. November tausende Angebote mit bis zu 40 Prozent Preisnachlass listen. Höhepunkt der Aktion ist dann wohl das letzte Wochenende im November mit den Aktionstagen Black Friday am 27. November und dem Cyber Monday am 30. November. Das von Amazon für die Vorab-Angebote genannte Enddatum 19. November lässt darauf schließen, dass der Versender bereits im Vorfeld des eigentlichen Black Friday zudem wieder seine „Black Friday Woche“ plant.