Notiz-App GoodNotes für den Bildungsbereich kostenlos

Die Notiz-App GoodNotes ist für den Bildungsbereich jetzt in der Vollversion kostenlos verfügbar. Voraussetzung ist allerdings, dass die genutzten Geräte über den Apple School Manager verwaltet werden. Hintergrund könnte nicht zuletzt die Tatsache sein, dass In-App-Käufe bei zentral verwalteten Geräten meist gesperrt sind und sich die App sonst gar nicht beziehungsweise nur eingeschränkt auf Bildungs-iPads nutzen ließe.

In der aktuellen Version 5 ist GoodNotes neben iPad und iPhone als Universal-App auch auf dem Mac verfügbar. in der Vollversion erlaubt die App das Verwalten von Notizen und Dokumenten über eine unbegrenzte Anzahl von Ordnern hinweg. Auf dem iPad lassen sich Texte handschriftlich eingeben, die integrierte Handschrifterkennung ermöglicht es in der Folge, diese Dokumente wie getippten Text zu durchsuchen. Wird die Anwendung auf verschiedenen Geräten genutzt, so können die Inhalte über iCloud synchronisiert und somit auf allen persönlichen Macs, iPhones und iPads auf aktuellem Stand gehalten werden.

GoodNotes-Vollversion kostet regulär 7,99 Euro

GoodNotes lässt sich grundsätzlich kostenlos laden und in dieser Version auch mit bis zu drei Notizbüchern nutzen. Wer mehr will, muss allerdings die Vollversion zum Preis von 7,99 Euro per In-App-Kauf freischalten. Dann stehen nicht nur unendlich viele Notizbücher zur Verfügung, sondern man kann auch über Zusatzfunktionen wie Handschrifterkennung und die Möglichkeit zum Import von Dokumenten per E-Mail profitieren.

Weiterführende Informationen zum Bildungsangebot von GoodNotes findet ihr in diesen FAQ. Darin steht auch nochmal geschrieben, dass die sonst kostenpflichtigen Premium-Inhalte der App bei der über den Apple School Manager verwalteten Version freigeschaltet sind. Ergänzende Informationen zur Verwendung des Apple School Manager lassen sich dem offiziellen Apple-Handbuch entnehmen. Einen schnellen Blick auf den Funktionsumfang des Systems hält Apple hier bereit.