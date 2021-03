Notability startet als Catalyst-Universal-App durch

Die Notiz-App Notability ist jetzt als Universal-App für Mac, iPad und iPhone erhältlich. Mit dem Update bringen die Entwickler den bislang schon für die iOS-Variante gebotenen Leistungsumfang auf den Mac. Zudem wurde mit der auf Apples Catalyst-Technologie basierenden Anwendung der Grundstein für eine künftig plattformunabhängige und einheitliche Bereitstellung neuer Funktionen geschaffen.

Wer Notability bisher schon auf dem iPhone oder iPad verwendet hat, erhält die neue Mac-App quasi als Gratis-Beigabe. Neukunden können die Universal-Anwendung für begrenzte Zeit zum reduzierten Preis von 4,49 Euro laden, der reguläre Preis wird später bei 11 Euro liegen.

Der Leistungsumfang von Notability geht weit über das schlichte Erfassen von Notizen hinaus. Die Anwendung bietet vielseitige Schreib- und Zeichenwerkzeuge und unterstützt das Erstellen und Verarbeiten vom Audionotizen.

Handschriftliche Notizen können über das Trackpad oder der Maus am Mac und besser noch mit dem Apple Pencil am iPad eingegeben werden. Notability erlaubt in diesem Zusammenhang auch die Verwendung von einem iPad als zusätzlicher Mac-Bildschirm mithilfe von Apples Sidecar-Funktion.

Wir haben gestern erst über das Verschwinden der alten Mac-Version von Notability und das bevorstehende Universal-Update berichtet. Jetzt steht die neue App-Version zum Download bereit.