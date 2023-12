macOS Sonoma Bluetooth-Probleme: Keine Lösung aber zwei Ansätze

macOS Sonoma ärgert auch in der aktuellen Version 14.2 noch einen Teil seiner Nutzer mit Bluetooth-Aussetzern. Erstmals haben wir im Oktober von diesen Problemen berichtet, doch auch die seither von Apple bereitstellten Updates für das Mac-Betriebssystem haben bei den Betroffenen keine Besserung gebracht.

Von Apple gibt es diesbezüglich weiterhin nicht viel zu hören. Support-Mitarbeiter haben zwar angedeutet, dass man sich eines Problems mit der Bluetooth-Funktion bewusst sei, haben als einzige Unterstützung aber die übliche Holzhammer-Methode „Alles löschen und neu installieren“ parat.

Auch wenn es in der Tat bei manchen Problemen hilft, den damit verbundenen Aufwand in Kauf zu nehmen und seinen Mac von Grund auf neu aufzusetzen, mit Blick auf die Bluetooth-Problematik sind uns keine daraus resultierenden Erfolgsmeldungen bekannt. Dafür finden sich in verschiedenen Anwenderforen zumindest teilweise interessante Lösungsansätze, die wenn sie funktionieren auch dazu beitragen könnten, das bei Apple verantwortliche Software-Team auf die richtige Fährte zu lotsen.

Probleme nur bei 3 und mehr Geräten?

Mehrere Nutzer berichten, dass der Fehler bei ihnen nur auftritt, wenn drei Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Mac verbunden sind. Diese Voraussetzung könnte auch erklären, warum die Menge der betroffenen Nutzer eher überschaubar ist. Wobei es in produktiven Umgebungen gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man zusätzlich zur Tastatur und Maus auch noch ein Trackpad als Eingabegerät auf dem Schreibtisch hat.

Wer sich mit solch einem Setup mit entsprechenden Problemen konfrontiert sieht, kann testweise einfach mal die Tastatur oder das Trackpad kabelgebunden verwenden.

Darauf aufbauend gibt es eine weitere interessante, wenngleich auch etwas verwegene Theorie. So könne ein längere Zeit nicht benutztes Trackpad dafür verantwortlich sein, dass das System annimmt, die Bluetooth-Funktion wäre nicht in Benutzung und daher deren Ruhezustand aktiviert.

Bestätigt sind diese Annahmen wie gesagt beide längst nicht. Doch haben mit der Problematik konfrontierte Nutzer hier vielleicht einen weiteren Ansatzpunkt auf der Suche nach einer für sie gangbaren Lösung.