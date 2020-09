NoNotify deaktiviert Mac-Benachrichtigungen bei Arbeit mit ausgewählten Apps

Mit NoNotify stellen die dänischen Entwickler App Bureauet eine Mac-App bereit, mit deren Hilfe sich die Funktion „Bitte nicht stören“ von aktuell genutzten oder geöffneten Anwendungen abhängig machen lässt. Ein „Fokus-Modus“ sorgt dafür, dass die Mitteilungszentrale bei der Benutzung ausgewählter Programme keine Nachrichten einblendet.

NoNotify sitzt in der Menüleiste des Mac und bietet die Möglichkeit, eine Liste mit Programmen zu verwalten, deren Nutzung sich auf die Anzeige von Benachrichtigungen auswirkt. Dabei kann man festlegen, ob es genügt, dass die App geöffnet ist oder die jeweilige Anwendung im Vordergrund stehen muss, damit der Fokus-Modus aktiviert wird.

Falls mal eine dringende Nachricht oder E-Mail erwartet wird, muss NoNotify nicht beendet oder umkonfiguriert werden. Per Mausklick lässt sich die Grundfunktion der App jederzeit für eine halbe Stunde deaktivieren.

NoNotify wird vom Entwickler zum Preis von 5,50 Euro angeboten, kann zuvor aber kostenlos geladen und getestet werden. Wer die Software-Flatrate Setapp nutzt, kann NoNotify ohne weitere Kosten verwenden.

macOS: „Bitte nicht stören“ schnell aktivieren

Als Alternative wollen wir nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, den Modus „Bitte nicht stören“ schnell per Mausklick an- bzw. abzuschalten. Klickt dafür einfach mit gedrückter ALT-Taste auf das Symbol der Mitteilungszentrale oben rechts in der Menüleiste.