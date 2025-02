Nokia gewinnt vor Gericht: Prime Video droht Abschaltung

Im Patentstreit zwischen Amazon und Nokia wird es brisant. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, hat das Landgericht Düsseldorf einer Unterlassungsklage von Nokia stattgegeben. In der Konsequenz müsste Amazon seinen Videodienst einstellen, sobald Nokia eine entsprechende Kaution hinterlegt hat.

Bei dem Patentstreit geht es offenbar um die Übertragung von Multimedia-Inhalten von einem Server zu einem Kommunikationsgerät. Amazon benutzt diese Technologie im Zusammenhang mit seinem Prime-Video-Angebot.

Die Wirtschaftswoche hat auch schon eine erste Stellungnahme von Nokia erhalten. Ein Firmensprecher ließ demnach verlauten, dass man die Entscheidung begrüße und hoffe, dass Amazon seiner Verpflichtung nachkomme und einer Lizenz zu fairen Bedingungen zustimme. Diese Aussage lässt zumindest annehmen, dass Nokia fürs Erste noch verhandlungsbereit und an einer schnellen Einigung mit Amazon interessiert ist.

Nokia hatte bereits bei Fire TV Sticks Erfolg

Allerdings hat der Patentinhaber im vergangenen Jahr bereits bewiesen, dass er durchaus auch bereit ist, hier den nächsten Schritt zu gehen. Nokia hat im vergangenen Oktober ebenfalls aufgrund einer Patentverletzung ein Verkaufsverbot für die Streaming-Sticks Fire TV Stick 4K und Fire TV Stick 4K Max von Amazon erwirkt. Diese Entscheidung hat Nokia damals vor dem Amtsgericht München erstritten, Amazon bietet die beiden strittigen Geräte bis heute weiterhin nicht an.

Auch in dieser Sache war eine Übertragungstechnologie Grund für den Rechtsstreit. Offenbar war Amazon nicht mit den von Nokia angesetzten Lizenzgebühren einverstanden, die Münchner Richter hatten aber bestätigt, dass sich die Forderungen in einem fairen Rahmen befanden. Bei solchen Angelegenheiten liegt in der Regel das sogenannte FRAND-Modell (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) zugrunde, bei dem die von den Patentinhabern geforderten Gebühren so niedrig angesetzt werden sollen, dass sie die Akzeptanz eines Standards nicht gefährden.