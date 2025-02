Super-Bowl-Werbung: OpenAI, Meta und Google mit am Start

Wie immer stehen bei der jährlichen NFL-Meisterschaft nicht nur die beiden Teams im Fokus der Zuschauer, sondern auch die in den Spielpausen gezeigten Werbespots. Diese waren in der Nacht zum Montag vor allem auch geprägt von der Präsenz zahlreicher Tech-Konzerne wie Meta, Google und OpenAI. Cie ChatGPT-Macher von OpenAI zählten beim diesjährigen Super Bowl erstmals zu den Werbepartnern.

OpenAI zegt Millionen-Spot

Das Unternehmen strahlte einen 60-sekündigen Spot für ChatGPT aus, der laut dem Technikportal The Verge rund 14 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Die Werbung zeigte das KI-Produkt neben verschiedenen bekannten Erfindungen. Ziel sei es gewesen, auch Zuschauer zu erreichen, die bisher keinen Bezug zu Künstlicher Intelligenz haben, heißt es von OpenAIs Marketingchefin Kate Rouch.

Meta bewirbt Ray-Ban-Brille

Meta präsentierte eine Werbung für die KI-unterstützten Ray-Ban-Smartgläser, in der unter anderem Chris Pratt, Chris Hemsworth und Kris Jenner auftraten. Der Spot enthielt eine Anspielung auf das Kunstwerk einer an die Wand geklebten Banane, das für sechs Millionen US-Dollar versteigert wurde.

Fehlgriff in Googles Gemini-Werbung

Nicht alle Super Bowl-Werbespots liefen reibungslos. Google bewarb sein KI-Modell Gemini in einem Spot, der insbesondere auf kleine Unternehmen zugeschnitten war. Darin wurde der Wisconsin Cheese Mart vorgestellt, doch eine fehlerhafte Information zu Gouda-Käse sorgte für Aufsehen. Laut dem Werbevideo solle Gouda 50 bis 60 Prozent des weltweiten Käseverbrauchs ausmachen – eine nachweislich falsche Aussage. Nachdem dies bemerkt wurde, sei der Clip nachträglich bearbeitet und die fragliche Passage entfernt worden, teilte Google mit.

Prominente Gesichter in weiteren Werbespots

Auch andere Unternehmen nutzten das große Publikum des Super Bowls für ihre Werbebotschaften. Der Bierhersteller Stella Artois inszenierte eine humorvolle Geschichte, in der David Beckham feststellt, dass er einen Namensvetter hat – Matt Damon.

Uber Eats hingegen setzte mit Matthew McConaughey auf eine humorvolle Analyse des Sports: Während der Schauspieler selber snackt, erklärt er, dass Football schon immer eine Verschwörung gewesen sei, um Menschen hungrig zu machen.

Viele Film- und Streaming-Trailer

Zudem wurden mehrere Filmtrailer gezeigt, darunter für „Jurassic World: Rebirth“, „Mission Impossible: The Final Reckoning“ mit Tom Cruise, Martin Scorsese „Presents: The Saints“, ein Live-Action-Remake von „Lilo & Stitch“ mit einer Szene, in der Stitch über das Spielfeld rennt, sowie eine Neuverfilmung von „Drachenzähmen leicht gemacht“ und Marvels „Thunderbolts“. So gut wie alle restlichen Spots des diesjährigen Super Bowl findet ihr auf der Webseite des TV Insider.