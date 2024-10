Verkaufsverbot für Fire TV Stick 4K und Fire TV Stick 4K Max

Amazon hat den Verkauf des Fire TV Stick 4K und des Fire TV Stick 4K Max eingestellt. Die beiden Geräte werden als derzeit nicht mehr verfügbar gelistet. Hintergrund ist ein Patentstreit zwischen Amazon und Nokia, in dessen Verlauf Nokia vor dem Landgericht München ein Verkaufsverbot der beiden Geräte erwirken konnte.

Das Münchner Gericht hat dem Handelsblatt zufolge sein Urteil bereits im September gefällt, das darin beschlossene Verkaufsverbot kam allerdings jetzt erst zur Geltung. Die Maßnahme betrifft allerdings nur die beiden leistungsfähigeren Varianten des Fire TV Stick. Das Standardmodell Fire TV Stick und der Fire TV Stick Lite sind weiterhin erhältlich.

Das Landgericht München will in Kürze weitere Informationen zu der Angelegenheit veröffentlichen. Die beiden Parteien streiten um die Höhe der Lizenzgebühren für ein in den Händen von Nokia liegendes Patent zur effizienten und skalierbaren Anpassung von Videostreams. Die Fire TV Sticks von Amazon nutzen offenbar teilweise diese Technologie.

Offenbar ist Amazon mit den von Nokia angesetzten Lizenzgebühren nicht einverstanden. Das Gericht hat Nokia zufolge jedoch bestätigt, dass sich die Forderungen in einem fairen Rahmen befinden. Zugrunde liegt hier das sogenannte FRAND-Modell (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), bei dem die von den Patentinhabern geforderten Gebühren so gemäßigt sein sollen, dass sie die Akzeptanz des Standards nicht gefährden.

Bereits verkaufte Geräte nicht betroffen

Während Nokia die Entscheidung erwartungsgemäß begrüßt, kritisiert Amazon den Richterentscheid und äußert die Hoffnung, dass die Situation zeitnah gelöst wird. Bis dahin werden die betroffenen Geräte nicht mehr verkauft.

Amazon betont, dass das Verfahren keinen Einfluss auf bereits verkaufte Geräte hat. Das Urteil habe keine Auswirkungen auf Kunden, die die betroffenen Geräte bereits gekauft haben. Die Auswahl der Fire-TV-Geräte sei durch den Richterspruch zwar eingeschränkt, man habe aber weiterhin verschiedene Modelle im Programm.