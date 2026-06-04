Nintendo bereitet offenbar spezielle EU-Versionen seiner Switch-Konsolen vor, bei denen man als Nutzer den Akku tauschen kann. Dies geht aus einer von dem Anbieter veröffentlichten Ankündigung zur Einhaltung der EU-Richtlinien und -Vorschriften hervor.

Hintergrund ist die ab dem 18. Februar 2027 greifende EU-Batterieverordnung. Ab diesem Tag müssen in bestimmten Geräten verbaute Batterien vom Nutzer austauschbar sein. Die Regelung soll die Umweltbelastung durch Batterien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg reduzieren. Im besten Fall ergeben sich daraus auch direkte Vorteile für Verbraucher, indem sich beispielsweise ein defekter Akku günstig selbst austauschen lässt.

Nintendo bereitet nach eigenen Angaben angepasste Produktversionen für den europäischen Markt vor. Künftige Modelle sollen hierfür neue Modellnummern erhalten und zusätzlich mit dem Kürzel „OSM“ auf der Verpackung gekennzeichnet werden.

Im Zusammenhang mit der EU-Batterieverordnung kommt immer wieder die Frage auf, ob man den iPhone-Akku künftig selbst tauschen kann. Smartphones sind von dieser Vorgabe allerdings ausgenommen und profitieren davon, dass die Regelung nicht für Geräte gilt, die wasserdicht konzipiert und speziell für die Nutzung in einer Umgebung ausgelegt sind, in der sie regelmäßig mit Wasser in Berührung kommen.

Nintendo Music auf weiteren Plattformen

Darüber hinaus hat Nintendo angekündigt, dass sich die Spielesoundtracks von Nintendo Music jetzt auch im Webbrowser und auf Tablets durchsuchen und anhören lassen. Zudem ist das Angebot fortan auch über Apple CarPlay und Android Auto verfügbar. Im Fahrzeug lässt sich das System auch per Sprachsteuerung bedienen, Nutzer sollen dabei lediglich die gewünschte Musikstimmung beschreiben müssen.

Über Nintendo Music wiedergegebene Songs werden automatisch in einer persönlichen Mix-Wiedergabeliste gespeichert. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, eigene Wiedergabelisten zu erstellen und zu teilen. Der Musikdienst ist in einem aktiven Abonnement von Nintendo Switch Online enthalten.