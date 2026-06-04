macOS 27 könnte den Namen Big Bear tragen

macOS 27 könnte den Beinamen „Big Bear“ tragen. Eigentlich erscheint eine solche Panne unwahrscheinlich, doch ausschließen lässt sie sich nicht. Jedenfalls trägt die Grafik, die als „Hashmoji“ für die Plattform X veröffentlicht wurde, den Dateinamen „Project_Big_Bear“.

Ganz aus der Luft gegriffen wäre der Name jedenfalls nicht.. Apple hat im Jahr 2013 damit begonnen, neue Versionen des Mac-Betriebssysystems nach kalifornischen Sehenswürdigkeiten und Landstrichen zu benennen. „Big Bear“ heißen ein See und eine Stadt in den kalifornischen San Bernardino Mountains.

There’s a subtle hint in the #WWDC26 image. Is Apple teasing the next macOS name: Big Bear? pic.twitter.com/I675LbIZpH — Andreas Storm (@avstorm) June 2, 2026

Redwood bleibt heißer Kandidat

Gegen Big Bear als Bezeichnung für das kommende Mac-Betriebssystem könnte sprechen, dass mit Namen wie Redwood noch deutlich bekanntere kalifornische Sehenswürdigkeiten auf ihre Benennung warten. Redwood wird seit Jahren regelmäßig als möglicher Kandidat gehandelt. Zudem ist Big Bear nicht nur weniger bekannt, sondern Apple könnte auch eine Verwechslungsgefahr mit macOS Big Sur aus dem Jahr 2020 sehen.

Die Reihe kalifornischer Orts- und Landschaftsnamen begann 2013 mit OS X Mavericks. Zuvor hatte Apple seine Mac-Betriebssysteme über viele Jahre nach Raubkatzen benannt. Darauf folgten bis heute insgesamt zwölf weitere Namen nach diesem Schema.

Von Mavericks bis Tahoe

OS X 10.9 Mavericks (2013)

OS X 10.10 Yosemite (2014)

OS X 10.11 El Capitan (2015)

macOS 10.12 Sierra (2016)

macOS 10.13 High Sierra (2017)

macOS 10.14 Mojave (2018)

macOS 10.15 Catalina (2019)

macOS 11 Big Sur (2020)

macOS 12 Monterey (2021)

macOS 13 Ventura (2022)

macOS 14 Sonoma (2023)

macOS 15 Sequoia (2024)

macOS 26 Tahoe (2025)

Die Liste der Mac-Betriebssysteme zeigt zwei Auffälligkeiten: Im Jahr 2016 ist Apple dazu übergegangen, den an iOS angelegten Namen macOS zu verwenden und hat das bislang genutzte OS X über Bord geworfen. Im vergangenen Jahr wurde dann auch die Nummerierung angepasst. Seither werden alle Apple-Betriebssysteme mit der auf das Jahr ihrer Veröffentlichung folgenden Jahreszahl versehen. Wir warten somit auf macOS 27.